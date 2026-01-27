Mueren dos personas en un ataque del Ejército de Rusia contra Donetsk, en el este de Ucrania

Las labores de rescate permitieron salvar a tres personas de entre los restos de dos viviendas derrumbadas en Sláviansk, pero no evitaron la muerte de dos adultos. Un joven resultó herido y permanece ingresado, recibiendo atención médica tras el ataque ruso efectuado sobre esta ciudad de la provincia de Donetsk. Así lo informó el alcalde local, Vadim Liaj, quien transmitió sus condolencias a las familias afectadas por el nuevo episodio de violencia asociado a la guerra en el este de Ucrania.

Según reportó el medio Europa Press, las fuerzas rusas llevaron a cabo este martes un ataque sobre Donetsk, en el contexto del conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión del territorio ucraniano. La ofensiva, dirigida específicamente contra una localidad de la provincia oriental, provocó la destrucción total de dos viviendas y la muerte de al menos dos personas. De acuerdo con las autoridades ucranianas, el joven que logró sobrevivir fue hospitalizado para recibir la atención necesaria, mientras que se confirmó el deceso de sus padres como consecuencia directa del bombardeo.

El alcalde de Sláviansk señaló en un comunicado difundido a través de redes sociales que “el enemigo lanzó un ataque contra la ciudad”, lo que derivó en los daños materiales y el saldo mortal ya mencionados. Liaj también expresó solidaridad con los deudos de las víctimas. En las mismas horas, la Fuerza Aérea de Ucrania emitió información adicional sobre la magnitud de los ataques aéreos reportados durante la jornada. Según consignó Europa Press, el Ejército ruso desplegó un total de 165 drones kamikaze dirigidos a distintos puntos de Ucrania. De ese número, las defensas aéreas lograron interceptar 135, mientras que 14 localizaciones sufrieron impactos directos de estos dispositivos.

La violencia en la provincia de Donetsk se desarrolla dentro de un contexto de ocupación y anexión parcial por parte de Rusia. Según detalló Europa Press, Donetsk se encuentra entre las cuatro regiones ucranianas —junto a Lugansk, Jersón y Zaporiyia— que Moscú reclama desde octubre de 2022 como parte de su territorio. Este proceso de anexión se suma al precedente de la península de Crimea, ocupada y anexionada por Rusia en 2014. La comunidad internacional, según reportó Europa Press, no ha reconocido hasta el momento esas integraciones territoriales en el marco legalmente admitido.

La Fuerza Aérea ucraniana también hizo hincapié en que el asedio con drones continúa, ya que persistían numerosos aparatos en el espacio aéreo en las horas posteriores al bombardeo. El organismo militar advirtió sobre la posible continuidad del peligro para la población civil y las infraestructuras. Europa Press detalló que el despliegue de tecnologías como los drones kamikaze forma parte del patrón de ataques rusos en distintas zonas del país, a pesar de los esfuerzos de defensa y la interceptación de buena parte de estos dispositivos.

Mientras tanto, la situación humanitaria en las zonas golpeadas permanece crítica. Los ataques reiterados, según el seguimiento de Europa Press, agravan la vulnerabilidad de la población residente en las áreas controladas o disputadas en el este y el sur de Ucrania, donde se registran víctimas mortales, heridos y daños materiales de gran envergadura en viviendas y servicios esenciales.

Las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia permanecen en una situación de control parcial y enfrentamientos continuos, en tanto que Ucrania denuncia de forma recurrente la ilegalidad de la ocupación y anexión promovidas por Rusia, hecho no refrendado por organismos internacionales. La intervención rusa en la península de Crimea en 2014 y la expansión posterior sobre territorios ucranianos desde 2022 constituyen los ejes de las tensiones diplomáticas y militares en la región, reportó Europa Press. La persistencia de bombardeos y ataques con drones mantiene a la población bajo altos riesgos de seguridad, mientras siguen los esfuerzos de rescate y asistencia a las víctimas de los recientes episodios de violencia.