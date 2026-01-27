Mueren cuatro palestinos en un ataque de Israel cerca de un cementerio en el norte de la Franja de Gaza

Las autoridades sanitarias de Gaza han informado que más de 20.000 habitantes del enclave permanecen a la espera de autorización para salir al extranjero y recibir tratamiento médico, situación que se agrava por la falta de medicinas, equipos y la destrucción de infraestructuras hospitalarias. Según reportó la agencia palestina de noticias WAFA, la escasez de recursos y el cierre de pasos fronterizos impide la salida de pacientes críticos y ha causado la muerte de 1.268 personas que aguardaban la posibilidad de tratamiento fuera de la Franja, destacando entre los afectados a pacientes oncológicos y a menores de edad. En este contexto humanitario, el Ministerio de Sanidad local indicó que aproximadamente 4.000 pacientes con cáncer y 4.500 niños figuran entre los afectados, mientras que solamente 3.100 pacientes han conseguido salir de Gaza desde que el Ejército de Israel clausuró el cruce de Rafá hacia Egipto en mayo de 2024.

En el mismo escenario, este martes se produjo un ataque cerca del cementerio Al Batsh, en el barrio de Al Tufá, al norte de Gaza, que provocó la muerte de al menos cuatro palestinos y dejó otros tres heridos. Según consignó la agencia WAFA, las víctimas fueron identificadas como Mahmud Ahmed Lulu, Abdulqader Abú Jader, Abdulkarim Ghubain y Yusef al Rifi, quienes fueron trasladados al Hospital Baptista Al Ahli tras el incidente. El Ejército israelí no emitió declaraciones respecto a este ataque, aunque el mismo se registró en medio de un alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025, acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la región.

De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades gestionadas por Hamás, desde el inicio de la tregua el lunes último se contabilizaron 486 muertes y 1.341 personas resultaron heridas como consecuencia de acciones armadas. En este lapso también se han encontrado 714 cuerpos en áreas precedentemente ocupadas por el Ejército de Israel y de donde sus tropas se habían retirado, detalló WAFA. Desde la reanudación del conflicto tras los ataques del 7 de octubre de 2023, las cifras oficiales declaradas por autoridades gazatíes elevan los fallecidos a 71.660 y los heridos a 171.419.

El cierre de los pasos fronterizos ha sido motivo de alerta reiterada por parte del Ministerio de Sanidad local. Según el comunicado citado por WAFA, la falta de acceso para salida médica ha incrementado las listas de espera y la gravedad de muchos casos, en particular de pacientes con cáncer catalogados como urgentes, que requieren tratamiento fuera de Gaza ante la imposibilidad de recibir la atención adecuada en el enclave, ya que los hospitales han perdido capacidad operativa por la falta de insumos y los daños en edificios. Entre quienes esperan, los niños representan una cifra relevante, siendo 4.500 los menores contabilizados como pacientes a la espera de autorización para salir del territorio.

En relación con la gestión del paso de Rafá, clave para la evacuación de pacientes y la entrada de ayuda humanitaria, WAFA detalló que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el pasado domingo la reapertura "limitada" de este cruce bajo el marco del plan de paz estadounidense promovido por el presidente Donald Trump. Dicha apertura estaría condicionada a la recuperación de un cuerpo israelí que quedaba pendiente en el listado oficial, lo cual, según autoridades israelíes, se concretó durante la jornada del lunes.

Mientras se prolonga el contexto de crisis sanitaria y humanitaria, los ataques y enfrentamientos puntuales persisten a pesar de la vigencia del alto el fuego. El reciente bombardeo en las cercanías del cementerio Al Batsh evidencia la continuidad de episodios violentos que afectan tanto a civiles como a infraestructuras críticas. El Ejército de Israel no ha emitido comentarios sobre el ataque registrado este martes.

Las cifras suministradas por el Ministerio de Sanidad gazatí y por WAFA evidencian un incremento de víctimas desde la firma del acuerdo de alto el fuego, tanto por muertes en ataques directos como por fallecimientos derivados de la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos y a la falta de recursos básicos. Las consecuencias de la clausura de pasos fronterizos y la destrucción de instalaciones médicas impactan especialmente en pacientes vulnerables, niños y personas con enfermedades graves como el cáncer.

El hospital Baptista Al Ahli, escenario de varios ingresos urgentes tras episodios violentos recientes, se mantiene como uno de los pocos centros con actividad, pese a las dificultades para recibir insumos y reforzar su capacidad. Las autoridades de Gaza, citadas por WAFA, continúan informando sobre la gravedad de la situación y la necesidad de que se garanticen corredores humanitarios y permisos para quienes requieren tratamiento urgente en el exterior.

El informe divulgado por WAFA suma que la situación de la asistencia sanitaria y la seguridad en la Franja de Gaza sigue deteriorándose, a la espera de un cumplimiento efectivo del alto el fuego y de medidas que permitan la salida de pacientes y la entrada de suministros médicos esenciales.