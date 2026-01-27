Miguel Ángel Revilla da la última hora sobre la demanda del Rey Juan Carlos: "Yo creo que ya, después de 5 meses..."

Miguel Ángel Revilla, tras enfrentarse en los últimos meses a la posibilidad de una demanda judicial por parte del Rey Juan Carlos I, ha afirmado que continúa sin recibir notificación alguna sobre un proceso en su contra. Esta situación mantiene en vilo al expresidente de Cantabria desde hace cerca de cinco meses, según informó Europa Press luego de transmitirse su participación en el programa 'El Hormiguero'. Revilla expresó alivio ante la posibilidad de que la iniciativa legal finalmente no siga adelante.

De acuerdo con Europa Press, la demanda interpuesta por el monarca emérito se originó en torno a declaraciones públicas que Revilla realizó entre 2022 y 2025, y las cuales, según la parte demandante, podrían haber vulnerado su honor. La acción reclama una compensación económica de 50.000 euros, una cifra que el propio Revilla califica de preocupante, aunque confía en que la causa no prospere debido al paso del tiempo sin avances judiciales. "Son 50.000 euros que me tenía un poco preocupado, pero yo creo que ya, no sé, después de cinco meses... Yo me alegro más que ustedes, pero todavía igual la manda, no sé. Espero que no", expuso Revilla ante las cámaras de Europa Press.

A lo largo de la conversación, Revilla pidió al rey emérito que desista de la demanda, señalando las edades avanzadas de ambos. "Ya no la presente hombre, que somos muy mayores los dos", señaló dirigiéndose directamente a Don Juan Carlos, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Durante la misma jornada, y coincidiendo con la fecha de su cumpleaños número 83, Revilla participó en ‘El Hormiguero’ donde abordó asuntos personales y de la actualidad política, aunque evitó profundizar en público sobre el proceso legal relacionado con el rey emérito, según explicó el medio Europa Press. Además, Revilla reveló que recientemente vivió un susto de salud luego de que unos análisis detectaran dos proteínas alteradas en su organismo. Tras someterse a diversas pruebas en hematología, los médicos no identificaron indicios de un proceso tumoral activo, por lo que, pese a los achaques propios de la edad, el líder cántabro aseguró encontrarse en buen estado general.

En ese contexto, Revilla reflexionó acerca de la vejez y sus perspectivas sobre el final de la vida, afirmando que considera inevitable pensar en la muerte a su edad. También expresó su deseo de tener acceso a la eutanasia en caso de verse forzado a sobrevivir conectado a una máquina, y compartió su temor principal: experimentar una muerte dolorosa. "Lo único que me da miedo es eso o tener una muerte dolorosa", expresó Revilla, quien añadió que para él es esencial dejar “huella” en sus familiares y en la sociedad, considerándose honesto y comprometido con el bienestar común. "Sé que la inmensa mayoría de los españoles les dirán 'tu padre fue un tío honesto que hizo en esta vida lo que pudo para favorecer a los demás”, declaró.

El medio Europa Press también consignó que, en este intercambio, Revilla recalcó la importancia de la integridad y la honradez, afirmando: "No robar, que es lo más importante". Sobre esta línea, desestimó que la publicación de las futuras memorias de Iñaki Urdangarín pueda implicar problemas para el rey emérito. Revilla aseguró que entre el exduque y Juan Carlos I hay una relación de apoyo mutuo y, probablemente, discreción respecto a detalles delicados. "Porque yo creo que entre ellos se protegerán un poco. Sí, al final los dos se apoyaron mutuamente y serán comprensivos. Y la mayoría de cosas no las contará, se las callará", explicó Revilla en declaraciones recogidas por Europa Press, dejando claro que no prevé adquirir el libro sobre el matrimonio entre Urdangarín y la infanta Cristina.

En sus explicaciones tras el programa, el dirigente cántabro reiteró que desconoce si recibirá finalmente la notificación formal relacionada con la causa de difamación impulsada por el monarca emérito, insistiendo en su deseo de que la cuestión no avance judicialmente. El relato de Revilla evidencia que, a pesar de los meses transcurridos, la incertidumbre ha disminuido parcialmente gracias a la ausencia de noticias oficiales. Tal como reportó Europa Press, el expresidente manifestó preferir dejar atrás el asunto para evitar disputas legales entre figuras de edad avanzada y de larga trayectoria institucional como él y Juan Carlos I.