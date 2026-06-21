Irán considera favorable el memorando con EEUU, que prevé devolución de fondos congelados

Teherán, 21 jun (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este domingo que el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos favorece a su país, al indicar que 6.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en Catar serán devueltos como parte de ese acuerdo provisional.

“La totalidad de las disposiciones del memorando de entendimiento son favorables para nosotros, y los resultados de estas conversaciones y negociaciones se harán evidentes”, declaró Pezeshkian en una conferencia de política monetaria y bancaria en Teherán, según informó la agencia Tasnim.

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El mandatario iraní agregó que unos 6.000 millones de dólares de Irán congelados en Catar serán devueltos como parte del memorando firmado con Estados Unidos el pasado miércoles.

Pezeshkian sostuvo además que el presidente estadounidense, Donald Trump, en su reciente discurso pasó de prohibir a Irán realizar determinadas acciones a reconocerlas como derechos del pueblo iraní, y que la única exigencia de Washington es que Teherán no desarrolle armas nucleares.

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“Estados Unidos dijo: ‘escríbanlo y fímenlo’, y lo firmamos”, afirmó Pezeshkian, quien reiteró que la República Islámica ha insistido en numerosas ocasiones en que no busca fabricar armas nucleares.

Sus declaraciones se produjeron mientras Irán y Estados Unidos mantienen este domingo en Suiza reuniones para abordar el cumplimiento del memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra, que establece un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo final que incluya el programa nuclear iraní.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, explicó que las delegaciones de ambos países se reunirán por la tarde tras encuentros separados con los mediadores de Catar y Pakistán.

Según Bagaei, las conversaciones estarán centradas en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, tal como establece el artículo uno del memorando, que Irán considera violado por los recientes ataques israelíes contra territorio libanés.

“Sabemos que este punto no se ha cumplido y que Estados Unidos no ha podido o no ha querido hacerlo. El régimen sionista continúa incumpliendo sus compromisos. Este es el principal tema de debate en las conversaciones de hoy”, afirmó Bagaei.

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La delegación iraní está encabezada por el presidente del Parlamento y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, mientras que el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, lidera la representación estadounidense en esta primera ronda de negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo. EFE