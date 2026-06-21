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El II Festival de Poesía Voces del Fornu reúne a poetas de Asturias, Galicia, Cataluña, Colombia y Chile

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La Fundación Municipal de Cultura ha programado, por segundo año consecutivo, el Festival de Poesía Voces del Fornu, que se ha de celebrar en Oviedo los días 26 y 27 de junio de 2026. Esta cita ha nacido con el objetivo de convertir a la capital asturiana en un referente internacional de la creación de poesía escénica contemporánea.

El festival, dirigido por el poeta Miguel Rodríguez Monteavaro, ha unido en su cartel a autores de diferentes territorios y tradiciones literarias, apostando por la diversidad lingüística y la convivencia de propuestas en asturiano, gallego, catalán y castellano.

La programación arrancará el viernes 26 de junio en el Teatro Filarmónica a las 19.30 horas con 'Os nomes íntimos', un recital escénico de poesía y música en gallego protagonizado por Samuel Merino y Lucía Aldao. A las 20.30 horas, la poeta catalana Anna Pantinat y el músico Shoeg presentarán su propuesta interdisciplinar 'Goigs poshumans', seguidos a las 21.30 horas por el recital-concierto del cuarteto chileno Emilia & Pablo.

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La jornada del sábado 27 de junio se trasladará al Salón de Té del Teatro Campoamor a las 12.30 horas, espacio que acogerá un recital de poesía contemporánea conducido por Miguel Rodríguez Monteavaro.

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