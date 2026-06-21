Un incendio en un hotel de Hamburgo provoca 14 heridos, uno de ellos grave

Berlín, 21 jun (EFE).- Un incendio en un hotel en la ciudad alemana de Hamburgo, en el norte del país, provocó la noche pasada 14 heridos, uno de ellos grave, según informaron este domingo los bomberos.

Varias llamadas alertaron de madrugada de una densa humareda que procedía del sótano del hotel, situado en el distrito de St. Georg de la ciudad portuaria, de acuerdo con un comunicado.

Cuando llegaron los bomberos, varios huéspedes del hotel ya pedían auxilio desde las ventanas, ya que debido a la fuerte humareda no podían abandonar el edificio, mientras que las llamas amenazaban con extenderse a otras plantas.

Los bomberos emprendieron de forma simultánea operaciones de rescate y de apagado, en las que participaron también los servicios de rescate municipales y los bomberos voluntarios, con un despliegue total de 160 efectivos.

"Una persona sufrió heridas graves, 13 personas fueron clasificadas como heridos leves. Varios heridos fueron transportados a los hospitales cercanos", explicó el comunicado, que no entró en detalles sobre la causa del incendio. EFE