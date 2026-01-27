Agencias

Microsoft anticipa el futuro de Xbox con la nueva interfaz web para Cloud Gaming

Microsoft ha rediseñado la interfaz web del juego en la nube de su videoconsola como parte de los trabajos que está realizando para dar forma al futuro de Xbox, y para lo que pide la colaboración de la comunidad de jugadores.

La interfaz web de Cloud Gaming ha renovado el diseño y actualizado las funciones de navegación, que priorizan el regreso a los juegos que se estaban jugando y el juego con amigos, y simplifica la actividad en cada título, con el tiempo que ha transcurrido desde la última conexión, el avance y los logros conseguidos.

Microsoft ha compartido esta nueva interfaz para navegador en el programa Insider como parte de una vista previa pública con la que pretende que la comunidad de jugador comparta sus impresiones. El objetivo es "perfeccionar la experiencia para todos" antes de su lanzamiento, como recoge en el blog oficial.

Según la compañía, esta experiencia web para Xbox Cloud Gaming "sienta las bases para acelerar la capacidad de crear nuevas experiencias para los jugadores", en el marco de los trabajos con los que está "dando forma al futuro de Xbox".

