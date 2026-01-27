María José Pérez se marcha del Costa Adeje Tenerife tras más de una década en el club

El proceso que llevó a María José Pérez a solicitar su salida del Costa Adeje Tenerife fue el resultado de una larga reflexión, derivada de su deseo de asumir nuevos retos deportivos en esta etapa de su carrera. Según informó la nota oficial difundida por el club y citada por diversas plataformas de noticias, la futbolista comunicó su decisión este martes, cerrando así un importante ciclo de más de diez años en la organización tinerfeña.

La marcha de Pérez supone el final de una etapa marcada por su rol fundamental en el desarrollo del Costa Adeje Tenerife Egatesa. La jugadora, reconocida por ser una de las figuras emblemáticas del fútbol femenino canario, estuvo vinculada al club desde 2013, el año en que la entidad fue fundada. De acuerdo con el comunicado citado por los medios, la presencia de la atacante natural de Añaza ha sido inseparable del crecimiento experimentado por la institución, llegando a ser descrita como una pieza clave en el proyecto desde sus orígenes.

El medio detalló que la trayectoria de María José Pérez en el club se caracteriza por la constancia en la entrega, el compromiso mostrado hacia los objetivos colectivos y su capacidad goleadora, factores que influyeron en la consolidación del equipo en el panorama deportivo insular y nacional. La nota remarcó que la futbolista no solo fue destacada en el campo, sino que se convirtió en un referente para varias generaciones de jóvenes deportistas y seguidores, inspirando a nuevas promesas del deporte.

Según publicó el comunicado del Costa Adeje Tenerife, la entidad expresó el orgullo y la gratitud por haber compartido una historia que consideran parte del patrimonio emocional del club y del fútbol femenino en las Islas Canarias. El documento recogió que “la entidad blanquiazul se despide de una jugadora que ha sido mucho más: ha sido identidad, ejemplo y orgullo para el club, para Tenerife y para Canarias. Su huella permanecerá para siempre en la historia blanquiazul y desde el club se le desea la mayor de las suertes tanto en lo personal como en lo profesional”.

Durante su permanencia, Pérez mantuvo una relación estrecha con la evolución institucional y competitiva de la organización. La futbolista fue pieza clave durante los primeros pasos del equipo en las competiciones nacionales, guiando de manera constante el perfil deportivo y aportando tanto en los resultados como en la cohesión del grupo. El contexto de su despedida se enmarca como una separación de caminos por voluntad de la jugadora, en busca de nuevas oportunidades en el ámbito deportivo, según consignó el club en su declaración.

En las valoraciones difundidas por la institución y reproducidas por la prensa, se hizo hincapié en la contribución de Pérez al engranaje del Costa Adeje Tenerife, señalando que su figura marcó una referencia que trasciende lo meramente futbolístico. El impacto de su trayectoria se extiende al reconocimiento colectivo, ya que su desempeño dejó una impronta significativa tanto en el club como en la proyección del fútbol femenino en Canarias.

La salida de María José Pérez del Costa Adeje Tenerife supone uno de los movimientos más relevantes en el reciente panorama del fútbol femenino insular, atendiendo a su condición de leyenda del equipo y al papel que desempeñó en el impulso y consolidación de la entidad. El club, en su despedida oficial, transmitió buenos deseos para la jugadora en sus futuros desafíos, al tiempo que destacó que el legado dejado por Pérez será parte fundamental de la historia y la memoria del equipo y su afición, según detalló la comunicación hecha pública este martes.