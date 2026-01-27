Los vehículos eléctricos usados podrían ayudar a más conductores a reducir su huella de carbono

Según informó la Universidad de Michigan, un análisis reciente muestra que la elección de vehículos eléctricos de segunda mano permite a los compradores maximizar el ahorro durante toda la vida útil del vehículo frente a modelos equivalentes de combustión interna, situando la diferencia en hasta cuatro veces más ahorro en algunas comparaciones. La investigación, publicada en la revista 'Environmental Research Letters' y ampliada por el equipo académico citado, detalla que estos ahorros no solo se reflejan en el menor coste inicial, sino también en gastos recurrentes reducidos, como el mantenimiento y la reparación.

De acuerdo con el medio, el estudio evaluó distintos tipos de vehículos usados considerando estilos de carrocería y sistemas de propulsión. En este contexto, los modelos totalmente eléctricos destacaron como los que generan mayores ahorros para los usuarios. Por poner un ejemplo citado por los autores y consignado por la Universidad de Michigan, un SUV eléctrico usado de tres años permite ahorrar, a lo largo de su vida útil, aproximadamente 13.000 dólares (10.900 euros) frente a un SUV mediano nuevo con motor de combustión interna. En contraste, un SUV usado de combustión interna del mismo año ahorra solo alrededor de 3.000 dólares (2.500 euros) respecto a uno nuevo de combustión interna.

El transporte ocupa el segundo lugar dentro del presupuesto familiar promedio en Estados Unidos. En el segmento de vehículos nuevos, los eléctricos generalmente presentan precios de entrada superiores. Sin embargo, explicó Maxwell Woody, autor principal del estudio y asistente de investigación en el Centro de Sistemas Sostenibles de la Universidad de Michigan, el 70 por ciento de las transacciones de automóviles corresponden a vehículos usados. Woody remarcó que, al compararse todas las categorías de autos, los eléctricos de segunda mano registran el costo de propiedad más bajo.

El proceso de análisis del equipo empleó modelos virtuales de vehículos desarrollados por el Laboratorio Nacional Argonne, integrando precios mensuales de combustible y electricidad registrados en 17 ciudades estadounidenses. La recopilación de datos del mercado de autos usados, según la Universidad de Michigan, se realizó a través de 260.000 anuncios de Craigslist filtrados tras analizar 4 millones de registros de datos brutos. Esta labor fue coordinada por Sabina Tomkins, profesora adjunta de la Escuela de Información de la misma universidad. La combinación de información real sobre precios con los modelos virtuales de Argonne permitió estimar de manera precisa el precio de adquisición de los automóviles.

Para establecer el costo total de propiedad, los investigadores sumaron a los datos de compra y depreciación los gastos periódicos como impuestos, reparaciones, seguros, mantenimiento y el costo de repostaje o recarga en distintas regiones del país. En declaraciones recogidas por el medio, Woody admitió que los resultados del estudio superaron sus expectativas: “Me sorprendió la consistencia del resultado. Esperaba que los vehículos eléctricos fueran más económicos en algunos escenarios, para ciertas ciudades o tipos de vehículos, pero sus costos fueron consistentemente más bajos en todas las clases de vehículos y en casi todas las ciudades”.

El medio destacó que los propios autores del informe consideran que facilitar el acceso a vehículos eléctricos resulta determinante para avanzar en la reducción de emisiones contaminantes del sector transporte, dado que el coste de adquisición y operación sigue siendo un aspecto clave para las personas al decidir qué automóvil comprar. “Fomentar la adopción de vehículos eléctricos es clave para descarbonizar el sector del transporte, y el coste es un factor importante en las decisiones de compra”, indicaron los autores del trabajo.

Como observación relevante, el equipo señaló que la mayor reducción de costos en eléctricos usados se logra cuando el propietario puede cargar el auto principalmente en su domicilio, pues el ahorro disminuye si la recarga depende en mayor medida de estaciones públicas o si la vivienda no puede recibir una instalación de carga. Asimismo, el análisis identificó que, en ciudades donde la electricidad tiene un precio elevado, el costo de propiedad del vehículo eléctrico podría superar al de los modelos de combustión interna o híbridos.

El informe incluyó consideraciones sobre el estado de la batería en automóviles eléctricos usados, indicando que la capacidad y autonomía suelen ya no equipararse a las de uno nuevo. Por este motivo, los investigadores aconsejan que quienes deban recorrer distancias largas podrían no encontrar adecuado un vehículo de este tipo, aunque aquellas personas que circulan principalmente en áreas urbanas pueden aprovechar los ahorros importantes que ofrecen estos modelos.

Según Ether información obtenida por la Universidad de Michigan, buena parte de la ventaja financiera que presentan los eléctricos usados deriva del ritmo acelerado al que estos se deprecian en sus primeros años respecto a otros sistemas de propulsión. Así lo explicó Maxwell Woody: “Los vehículos eléctricos tienen costos de mantenimiento y reparación más bajos que otros sistemas de propulsión, pero la depreciación inicial del vehículo es realmente lo que impulsa los ahorros”. El informe aclara que, a medida que el mercado de eléctricos siga creciendo y su adopción se generalice, esta diferencia de depreciación disminuirá y los precios tenderán a igualarse entre los distintos tipos de propulsión. Por el momento, según lo reportado por la Universidad de Michigan, esta depreciación inicial marca una oportunidad de ahorro para quienes consideran adquirir un eléctrico usado.

Además, el equipo investigador ha comenzado a monitorizar datos de reventa previstos para 2026, buscando observar la evolución de estas tendencias y la forma en la que podrían modificarse los precios relativos entre eléctricos y vehículos convencionales en los próximos años. El estudio contó con el respaldo de la Coalición para una Batería Responsable, según consignó la propia universidad.