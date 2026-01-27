Logran eliminar por completo tumores de páncreas en ratones utilizando una triple terapia

El adenocarcinoma ductal de páncreas, responsable de la mayor parte de los casos de cáncer pancreático, fue el centro de una reciente investigación llevada a cabo por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según informó el propio CNIO, científicos de este centro lograron por primera vez erradicar por completo tumores de páncreas en modelos de ratón mediante la aplicación de una triple combinación terapéutica. Este avance representa un hito en la lucha contra uno de los tipos de cáncer con menor tasa de supervivencia y podría marcar un cambio significativo en el desarrollo de tratamientos dirigidos a pacientes humanos.

De acuerdo con el CNIO, el estudio, financiado por la Fundación Cris Contra el Cáncer, consistió en tratar a los animales con una estrategia que combina tres tipos de terapias diferentes, lo que permitió la eliminación total de los tumores en los modelos experimentales. Los investigadores dirigidos por Mariano Barbacid, al frente del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, se concentraron en el adenocarcinoma ductal, una de las formas más agresivas y resistentes al tratamiento entre los cánceres de páncreas.

El medio detalló que esta triple terapia representa la primera ocasión en que se consigue la completa desaparición de tumores pancreáticos en modelos murinos. Habitualmente, este tipo de cáncer presenta un alto grado de resistencia frente a terapias convencionales, lo que limita considerablemente las opciones de tratamiento y deja a los pacientes con muy pocas alternativas eficaces.

Según consignó el CNIO, el abordaje múltiple que emplearon no solo detuvo el avance de la enfermedad, sino que exterminó cualquier rastro de tumor en los ratones que participaron en el estudio. Esta combinación, resultado de años de investigación básica y aplicada, integra diferentes mecanismos de acción cuya sinergia fue clave para el éxito observado en los modelos experimentales.

Los investigadores destacaron que este avance preclínico abre la posibilidad de explorar nuevas vías terapéuticas en seres humanos, ya que hasta ahora no existía una estrategia capaz de eliminar por completo este tipo de tumores en organismos vivos. El impacto potencial de estos resultados radica en la eventual transferencia de la triple combinación terapéutica al campo clínico, lo que podría habilitar futuros ensayos en pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas.

El CNIO reportó que la investigación recibió el respaldo económico de la Fundación Cris Contra el Cáncer, lo que permitió impulsar un proyecto orientado a superar una de las barreras más persistentes en la investigación oncológica. El logro conseguido por el equipo del CNIO subraya la importancia del trabajo colaborativo y del apoyo a la ciencia orientada al combate de enfermedades letales.

El estudio liderado por Mariano Barbacid se posiciona como un precedente relevante para futuros desarrollos terapéuticos. Los resultados obtenidos serán objeto de seguimiento y de futuras ampliaciones y publicaciones, con el objetivo de evaluar la viabilidad de trasladar esta triple estrategia a ensayos clínicos con humanos, según reveló el CNIO.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el CNIO, el paso siguiente será analizar la seguridad y la eficacia de la triple terapia fuera del modelo murino, en un proceso que implicará distintas fases de validación antes de su eventual aplicación a pacientes. Este avance se perfila como una referencia clave en la investigación del cáncer de páncreas y ha generado expectativas en la comunidad científica y médica dedicada al estudio de enfermedades oncológicas resistentes.

El CNIO subrayó que el adenocarcinoma ductal de páncreas representa uno de los diagnósticos oncológicos más desafiantes, debido a su desarrollo silencioso y su agresividad. El reciente éxito obtenido con esta nueva combinación terapéutica proporciona una base desde la que desarrollar alternativas clínicas más eficaces para el tratamiento de la enfermedad, que hasta ahora presenta tasas de mortalidad muy elevadas.

Entre los próximos pasos, el CNIO adelantó que se procederá a la publicación detallada de los datos recopilados en la investigación y a la preparación de ensayos experimentales adicionales, con el objetivo de adaptar la triple estrategia terapéutica a contextos clínicos. Este avance refuerza el papel de la investigación médica en la búsqueda de soluciones frente al cáncer de páncreas y destaca la relevancia del trabajo del equipo dirigido por Barbacid en el panorama científico internacional.