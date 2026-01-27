La IA empresarial se acelera a medida que los agentes de IA se convierten en prioridad para los CIO, según estudio

Mientras solo el 27 por ciento de las empresas en Europa y Oriente Próximo posee marcos de gobernanza completos para la inteligencia artificial, el interés en incrementar el uso de agentes de IA continúa en ascenso y ya el 65 por ciento de las organizaciones se propone expandir estas aplicaciones en los próximos doce meses. Según informó el medio Lenovo en la recién publicada edición de "Lenovo CIO Playbook: The Race for Enterprise AI", casi la mitad de los proyectos piloto de inteligencia artificial en grandes corporativos de la región ya han evolucionado a implementaciones a gran escala, impulsadas por la expectativa de retornos económicos significativos y los beneficios ya constatados en operaciones reales.

De acuerdo con el informe recogido por Lenovo, el 93 por ciento de los líderes de Tecnologías de la Información (TI) prevé aumentar el presupuesto destinado a IA en el próximo año, con una tasa media de incremento del 10 por ciento en el gasto aplicado a esta tecnología. El documento, que se elaboró en base a entrevistas a 800 directivos y responsables informáticos, detalla que el 94 por ciento de los participantes augura rendimientos positivos a partir de estas inversiones. El estudio muestra un viraje desde la simple experimentación hacia la obtención de valor tangible, con algunos encuestados reportando retornos medios de 2,78 dólares por cada dólar invertido en IA.

Lenovo destacó además que, si bien el 57 por ciento de las organizaciones de la región ya se ubica en fases avanzadas de adopción de IA, persisten importantes obstáculos estructurales que condicionan el despliegue masivo. Estos desafíos comprenden desde limitaciones en la calidad de los datos hasta carencias en experiencia del personal y problemas en la integración tecnológica, así como dificultades para lograr la alineación organizacional. Este desfase entre la aspiración de las compañías y su grado de preparación dificulta la transformación digital plena.

Otro dato expuesto por Lenovo se refiere al uso efectivo de la inteligencia artificial: solo el 16 por ciento de las empresas reconoce utilizar la tecnología de manera significativa en sus procesos actuales, mientras la mayoría continúa en etapas de prueba o exploración de nuevos escenarios de aplicación. Mercados como Escandinavia, Italia y Reino Unido lideran la adopción sistemática, superando la fase piloto para implementar estrategias basadas en despliegues híbridos y en el borde (‘edge’) con el objetivo de acelerar su avance. En contraste, empresas en el sur y el este de Europa siguen en etapas preliminares, centrando sus proyectos de inteligencia artificial en la planificación o el desarrollo temprano.

En Oriente Próximo, el estudio de Lenovo señala un crecimiento sostenido y una intensificación del interés por agentes de IA y tecnologías avanzadas asociadas, lo que sugiere un proceso de adopción acelerado en esa zona. El informe muestra también una fuerte preferencia por modelos de despliegue híbrido, ya que el 58 por ciento de las organizaciones apuesta por esta modalidad para los proyectos centrales de IA ante la necesidad de mantener el equilibrio entre la innovación, la soberanía de los datos y el control operativo.

La transición hacia la IA híbrida se ve reforzada por consideraciones financieras y requisitos prácticos de las empresas, según puntualizó Lenovo. Entre las motivaciones figuran la privacidad de los datos, la seguridad avanzada y la urgencia de personalizar y optimizar la infraestructura utilizada para la inteligencia artificial. Una parte relevante de los encuestados en el estudio subrayó la criticidad de disponer de una infraestructura de alto rendimiento, tanto por costes como por eficiencia energética, para garantizar el éxito de la estrategia digital basada en IA.

El informe también resalta la importancia de contar con herramientas informáticas especializadas, como ordenadores equipados con IA y dispositivos de procesamiento en el borde. Según Lenovo, estas soluciones resultan esenciales para ejecutar cargas de trabajo de IA de forma local y responden a la principal área de inversión tecnológica identificada para el año 2026. El fabricante ha puesto en marcha su solución Lenovo Agentic AI, que abarca el ciclo completo de vida para la creación, despliegue y administración de agentes de inteligencia artificial empresariales, junto con Lenovo xIQ, un conjunto de plataformas nativas basadas en IA orientadas a simplificar y operacionalizar la tecnología en las organizaciones.

Para materializar las promesas de la IA en las operaciones cotidianas, Lenovo detalló que sus servidores ThinkSystem y ThinkEdge pueden transformar modelos de IA previamente entrenados en aplicaciones listas para uso en producción, tanto en centros de datos tradicionales como en entornos en la nube y en sistemas de borde de la red, lo que contribuye a superar las barreras de latencia y facilita la integración en los flujos de trabajo empresariales habituales.

De modo general, el análisis de Lenovo identifica una sólida intención de avanzar hacia despliegues estratégicos de inteligencia artificial y agentes autónomos, siempre condicionados por los desafíos regulatorios, tecnológicos y de talento. El avance de la IA empresarial en Europa y Oriente Próximo se configura como un proceso dinámico que requiere de estructuras de gobierno más sólidas y de una adaptación constante a los avances tecnológicos que redefinen las capacidades de las organizaciones en el entorno digital.