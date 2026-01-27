Agencias

La chilena SQM se alía con Ivanhoe Electric para explorar el norte de Chile en busca de cobre

SQM invertirá nueve millones de dólares en una etapa inicial junto a Ivanhoe Electric para localizar nuevos yacimientos en el norte chileno, empleando tecnologías avanzadas que permitan decidir una posible sociedad al 50 % tras los primeros resultados

Guardar

La opción de que SQM lidere las operaciones y elija a la persona responsable de la gestión ejecutiva marca una de las condiciones centrales del acuerdo estratégico definido entre la compañía chilena y la estadounidense Ivanhoe Electric para buscar nuevos yacimientos de cobre en el norte de Chile. La iniciativa contempla la exploración conjunta de 2.002 kilómetros cuadrados en esa región del país, de acuerdo con lo comunicado por ambas empresas.

Según informó la propia SQM en un comunicado recogido por distintos medios, el pacto considera una inversión inicial de nueve millones de dólares, equivalentes a 7,52 millones de euros, que la firma chilena asumirá para costear las actividades de prospección durante los próximos tres años. Los trabajos estarán bajo la supervisión de un comité técnico conformado por representantes de ambas empresas, el cual tendrá la responsabilidad de definir las acciones y evaluar los avances de este proceso exploratorio colaborativo.

El medio consignó que el programa empleará tecnologías avanzadas desarrolladas por Ivanhoe Electric, entre ellas el sistema de prospección geofísica Typhoon y software especializado para el análisis e inversión de datos, cuya finalidad es detectar depósitos de cobre que cumplan los parámetros y estándares definidos por ambas partes. Este enfoque apunta a optimizar la identificación de nuevos recursos minerales mediante herramientas innovadoras que permitan tomar decisiones informadas durante la campaña exploratoria.

Tal como detalló la compañía, el acuerdo contempla la posibilidad de que, si los resultados obtenidos cumplen las expectativas, las partes establezcan una empresa conjunta en condiciones igualitarias, con una eventual participación del 50 % cada una. De materializarse esta opción, SQM mantendría el derecho de operar los yacimientos identificados y tendría poder para seleccionar a la persona que ejercerá la dirección ejecutiva del proyecto, consolidando así su rol en la toma de decisiones estratégicas.

El acuerdo entre SQM y Ivanhoe Electric surge en un contexto marcado por el creciente interés internacional en desarrollar proyectos vinculados a los minerales estratégicos, en particular el cobre, de cara a la transición energética y la demanda global de tecnologías limpias. La alianza se enmarca dentro de la búsqueda de ampliar las reservas y asegurar el suministro del mineral a mediano y largo plazo. Según informó SQM, la aplicación de herramientas tecnológicas de última generación representa una ventaja que podría acelerar la detección de posibles yacimientos y distinguir áreas de interés priorizadas para futuras operaciones mineras.

La extensión de la superficie a explorar y el plazo de tres años planteados en la primera fase del entendimiento reflejan la dimensión y la complejidad del desafío asumido. Las empresas confían en que la combinación de conocimientos técnicos, innovación tecnológica y recursos financieros permitirá superar los retos geológicos y logísticos que presenta la región norte de Chile, conocida mundialmente por su potencial en el desarrollo de minería a gran escala.

De acuerdo con lo expuesto por la propia SQM, el proceso de selección de las zonas de intervención y la definición de los parámetros de búsqueda responde a criterios técnicos compartidos, lo que busca garantizar la transparencia en la evaluación de resultados y una gestión eficiente de los recursos comprometidos. Los equipos de ambas empresas trabajarán de manera coordinada en cada etapa de exploración, desde la recopilación de información y el procesamiento de datos hasta la identificación y eventual desarrollo de los hallazgos mineros.

En caso de que la campaña arroje resultados favorables, la formación de la empresa conjunta permitiría a SQM e Ivanhoe Electric establecer nuevas bases para aprovechar el potencial cuprífero de la región en condiciones de igualdad. Además, bajo estos parámetros, la chilena SQM quedaría posicionada como operador principal, reforzando su presencia en el sector minero más allá del negocio del litio.

Temas Relacionados

SQMCobreIvanhoe ElectricComputational GeoscienceChileNorte de ChileExploración mineraTecnología geofísicaProspecciónInversiónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Asturias Ganadera apoya las movilizaciones contra el Tratado de Mercosur: "Es una tumba para el campo asturiano"

El colectivo sostiene que el acuerdo entre la Unión Europea y los países sudamericanos pone en riesgo la supervivencia rural, critica la falta de contundencia política y exige una moratoria para frenar el avance del pacto comercial impulsado desde Bruselas

Infobae

Yolanda Díaz carga contra el PP por su rechazo al decreto de pensiones: "Les han quitado 50 euros de pensión"

Dirigentes del Ejecutivo han acusado a la oposición de perjudicar a más de diez millones de jubilados al impedir la actualización mensual que aprobó el gobierno, mientras exigen a la ciudadanía considerar el impacto de esta decisión en futuras votaciones

Yolanda Díaz carga contra el

Francia responde a Rutte que los europeos "pueden y deben hacerse cargo de su propia seguridad"

Tras las declaraciones del titular de la OTAN sobre la necesidad de cooperación transatlántica, el canciller francés subraya que la región debe fortalecerse y asumir responsabilidades, enfatizando que hasta Washington apoya una mayor autonomía regional en defensa

Francia responde a Rutte que

EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

Washington intensifica la presencia de agentes de inteligencia en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro, según fuentes citadas por CNN, con el objetivo de asegurar contactos informales, fortalecer alianzas internas y anticipar escenarios en medio del incierto proceso de transición

EEUU planifica el establecimiento de

España, EEUU y otros aliados se ejercitan en la integración de fuegos aéreos y terrestres en el flanco este de la OTAN

Militares de varios países colaboran en ejercicios avanzados en Letonia y Lituania, analizando capacidades para fortalecer la interoperabilidad, incrementar la protección euroatlántica y mejorar defensas aéreas, en respuesta al refuerzo de la presencia de la Alianza en esa región estratégica

España, EEUU y otros aliados