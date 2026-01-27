Iker Casillas, muy claro tras su última fotografía con Juliana Pantoja

En una reciente aparición pública tras el estreno del documental de Alejandro Sanz, Iker Casillas reafirmó su decisión de mantener su vida privada al margen de la atención mediática. Según reportó el medio, el exfutbolista se encontraba en compañía de amigos a la salida del Museo Reina Sofía cuando fue abordado sobre asuntos personales vinculados a Juliana Pantoja. Al ser cuestionado sobre las imágenes que circularon recientemente donde aparece junto a Pantoja, Casillas respondió de forma directa: “Basta ya de tanto el circo, de verdad, por favor. Tengo 44 años, cumplo 45. Dejadme ya”. Estas declaraciones dejan de manifiesto su intención de no ofrecer detalles sobre aspectos íntimos ni de su entorno familiar, tal como publicó la fuente.

La relación entre el exguardameta y los medios ha sido objeto de atención por años a raíz de sus logros deportivos y su vida personal. De acuerdo con la información presentada, Casillas insiste en que sus cuestiones sentimentales no son de incumbencia pública y ha repetido en varias ocasiones que prefiere concentrarse en su vida fuera del foco mediático. Al preguntarle por el evento, el exfutbolista se limitó a señalar: “Muy bien, fenomenal. Está todo fantástico”.

Durante la misma salida con amigos, Iker Casillas se mostró cordial con la prensa pese al interés en su vida personal. El recorrido, que incluyó el paso por un parking donde los asistentes recogieron sus vehículos, finalizó sin que el deportista concediera más información sobre su relación con Juliana Pantoja ni sobre ninguna otra cuestión familiar. Según consignó el medio, Casillas evitó profundizar en temáticas ajenas a su faceta pública.

Además, en lo relativo a otros temas del espectáculo presentes en la actualidad, el exfutbolista fue consultado sobre los supuestos problemas familiares entre David y Victoria Beckham y su hijo. En este caso, Casillas optó por no emitir declaraciones, manteniendo la línea de discreción que ha marcado su relación con los medios durante los últimos años. Tampoco se refirió a cuestiones sobre el estado de salud de Sara Carbonero, su ex pareja y madre de sus hijos. Ante preguntas vinculadas a Carbonero, Casillas repitió la postura de no comentar sobre la vida privada y reiteró sus buenos deseos hacia ella, según reportó el medio.

La actuación de Casillas ante los medios no representa una novedad; el exdeportista ha reiterado en diversas oportunidades su negativa a compartir detalles que involucren asuntos personales o familiares. Tal como recogió la fuente, la actitud del exguardameta del Real Madrid y campeón del mundo se mantiene firme frente a la presión pública, aludiendo a su derecho a la privacidad y solicitando respeto por su entorno más cercano.

Fuentes allegadas al entorno del exfutbolista, citadas por el medio, señalaron que su postura busca preservar su tranquilidad y la de sus allegados, evitando alimentar rumores o especulaciones sobre su vida sentimental. La aparición de Casillas junto a Juliana Pantoja ha suscitado interés mediático en recientes semanas, aunque el propio protagonista rechazó participar en “polémicas” o aclarar ningún punto relacionado a supuestos romances o vínculos personales.

Según la información publicada, la noche continuó sin incidentes y con la compañía habitual del círculo privado que rodea a Iker Casillas, quien muestra determinación en su objetivo de diferenciar su presencia pública del ámbito privado. Las repetidas solicitudes del exfutbolista para evitar cuestionamientos sobre asuntos íntimos evidencian su preferencia por abordar exclusivamente las cuestiones profesionales o de carácter público.

Así, la cobertura del evento y de sus declaraciones apunta a la continuidad de una postura de firmeza por parte de Iker Casillas, quien enfrenta el escrutinio de los medios solicitando el cese de la presión y el respeto a sus límites personales, según destacó el medio en su informe.