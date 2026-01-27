Agencias

Hungría convoca al embajador ucraniano en medio del cruce de acusaciones entre Orbán y Zelenski

El Gobierno de Orbán citó al representante diplomático de Kiev tras una serie de recriminaciones mutuas, acusaciones de interferencia electoral y crecientes tensiones por la cercanía húngara a Moscú y el futuro de Ucrania en la Unión Europea

Las recientes declaraciones del primer ministro Viktor Orbán sobre el futuro de Ucrania en la Unión Europea reavivaron tensiones diplomáticas entre Budapest y Kiev, marcadas por acusaciones cruzadas y sospechas de interferencia en las próximas elecciones legislativas húngaras. Según informó el medio original, el Gobierno de Hungría convocó formalmente al embajador ucraniano en Budapest tras una serie de incidentes que degradaron el clima bilateral, especialmente por la proximidad del Ejecutivo húngaro al Kremlin y la ruptura de consensos sobre la ampliación comunitaria.

De acuerdo con la información publicada, Orbán ordenó al ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjarto, que convoque al representante diplomático ucraniano “para un encuentro en el Ministerio”. Orbán explicó en un mensaje en redes sociales que no tolerará “que nadie ponga en peligro la soberanía e integridad de nuestras elecciones”. El primer ministro agregó que ve en las recientes acciones y palabras de Kiev una “serie coordinada de acciones” para influir en los comicios húngaros, e insistió en que el Ejecutivo de Volodimir Zelenski está enviando “mensajes amenazantes e insultos” hacia su gobierno con intención de inclinar el resultado de las elecciones que se celebrarán en abril.

Tal como detalló el medio citado, las autoridades de Budapest acusan a Ucrania de intervenir en la política interna húngara, con el objetivo de generar un cambio de Ejecutivo y desbloquear el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El Gobierno de Orbán sostiene que Kiev estaría apoyando de manera indirecta al Partido Respeto y Libertad (TISZA), liderado por el conservador Péter Magyar. Este partido emergente amenaza la posición hegemónica de Fidesz, la fuerza que encabeza el propio Orbán desde su llegada al poder en 2010.

Durante los últimos días, ambos países han realizado declaraciones públicas en las que se plantean fuertes cuestionamientos mutuos. Mientras Budapest imputa a las autoridades ucranianas actos de injerencia electoral, Kiev acusa al Gobierno húngaro de utilizar a la minoría magiar que reside en Ucrania como elemento de presión política y objeto de chantaje en la relación bilateral.

Los desencuentros diplomáticos escalaron después de que Orbán manifestara que “ningún Parlamento húngaro en los próximos cien años apoyará la adhesión de Ucrania a la UE”. La respuesta desde Ucrania llegó de parte del vicecanciller Andri Sibiga, quien remarcó la cercanía del mandatario húngaro con el presidente ruso, Vladimir Putin. Sibiga afirmó: “Tu jefe de Moscú no durará 100 años ni aunque estuvierais dispuestos a donarle todos los órganos. Algún día Ucrania se unirá a la UE”, según consignó el mismo medio.

La posición de Budapest respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y su repetida negativa a respaldar la candidatura de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, profundizaron las diferencias entre ambos gobiernos. Orbán se mantiene como uno de los líderes europeos más críticos con las sanciones a Moscú y con la estrategia comunitaria hacia Kyiv, configurando un escenario en donde la política exterior magiar se diferencia notablemente del resto de los socios de la Unión.

Según publicó la fuente original, la convocatoria del embajador ucraniano tiene lugar en plena campaña electoral húngara, lo cual añade presión sobre el Ejecutivo de Orbán. Según el relato del Gobierno magiar, la supuesta injerencia de Ucrania obedecería al interés de ver llegar al poder una fuerza menos reacia a la integración europea de Kyiv. Del otro lado, funcionarios ucranianos como Sibiga denuncian el uso recurrente de la cuestión de las minorías por parte de Budapest como palanca para frenar los avances políticos de Ucrania en Bruselas.

Estas diferencias adquirieron especial notoriedad desde que la hostilidad entre Rusia y Ucrania se incrementó con la invasión lanzada en febrero de 2022. A partir de ese momento, la agenda europea ha incorporado como tema prioritario la ampliación hacia el este, lo que pone sobre la mesa las posturas divergentes al interior del bloque. La cercanía de Orbán al Gobierno de Moscú es uno de los argumentos centrales de Kyiv para cuestionar la postura húngara hacia la ampliación europea y la guerra en su territorio.

En medio de estos enfrentamientos, la campaña electoral en Hungría aparece marcada por el debate sobre la relación con Rusia y la integración europea. Tanto la acusación de injerencia desde Ucrania como el señalamiento sobre el uso político de las minorías ocupan un lugar predominante en las recientes declaraciones de ambos Ejecutivos, lo que hace prever que las tensiones diplomáticas podrían aumentar aún más en las próximas semanas.

