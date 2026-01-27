El Real Madrid pierde por 98-92 en su visita al Paris Basketball en la jornada 25 de la fase regular de la Euroliga

Faltando poco más de cuatro minutos para el final, el Real Madrid se situó a solo cuatro puntos de su rival tras una serie de triples, lo que incrementó la tensión en el Adidas Arena. Según informó el medio, los dirigidos por Sergio Scariolo lograron acercarse al marcador e incluso pasaron fugazmente al frente gracias a un triple de Andrés Feliz. Sin embargo, el conjunto madrileño no logró mantener esa ventaja y terminó perdiendo por 98-92 ante el Paris Basketball en la jornada 25 de la fase regular de la Euroliga.

De acuerdo con lo consignado, el partido se caracterizó por un inicio trabado, incluyendo una intervención arbitral para revisar una jugada. El Real Madrid tomó una breve delantera gracias a un triple de Chuma Okeke, llegando al 8-13, pero el Paris reaccionó liderado por Nadir Hifi, cerrando el primer cuarto con un 24-18 favorable para los locales. Durante este periodo, el Real Madrid enfrentó dificultades para mantener el ritmo ante un Paris que no cometió pérdidas de balón. Walter Tavares, con su habitual presencia bajo los aros, intentó impedir el avance adversario, pero ni esto ni el primer intento de remontada de los blancos cambiaron el rumbo del partido.

El segundo cuarto tampoco trajo mejoras inmediatas para el conjunto español, según reportó el medio. Sergio Scariolo optó por sentar a Tavares y dar minutos a Usman Garuba, aunque el relevo no logró alterar la dinámica ofensiva. Sergio Llull ingresó como escolta y Trey Lyles se convirtió en una de las herramientas principales del técnico italiano para acercar distancias. La falta por lesión de Théo Maledon obligó al Paris Basketball a usar opciones alternativas como David Krämer, aunque sin alterar la dinámica general del encuentro. Jugadores habitualmente fiables, como Facundo Campazzo y Mario Hezonja, experimentaron dificultades para encestar durante la primera mitad, unidos además a errores desde la línea de tiros libres.

Antes del descanso, Amath M'Baye impulsó un nuevo tramo de aciertos para el conjunto francés y llevó la diferencia a nueves puntos. Andrés Feliz, con participación decisiva, contribuyó a que el Real Madrid ajustara el marcador junto con un nuevo aporte de Okeke, pero un triple final de Justin Robinson y una equivocación en la última posesión llevaron a los españoles a vestuarios con un marcador 50-42 en contra. Al reanudarse el duelo, el Paris aprovechó los despistes del rival, capitalizando la energía de Yakuba Ouattara y complicando el arranque de la segunda mitad para el Madrid.

El medio detalló que a partir del perímetro, Campazzo y Hezonja mejoraron su desempeño ofensivo, permitiendo reducir la desventaja hasta el 59-55, lo que incitó al técnico francés a pedir tiempo muerto. La respuesta de Nadir Hifi desde la larga distancia devolvió parte de la tranquilidad a los locales, situando de nuevo la ventaja en diez puntos antes de que Rhoden ampliara la diferencia con sus penetraciones. Al llegar al tercer cuarto, el marcador señalaba 75-66 a favor del equipo parisino.

Durante el último cuarto, la escuadra blanca seguía enfrentando pérdidas de balón, y el Paris mantuvo bajo control a los jugadores con más experiencia del Real Madrid. Trey Lyles encabezó los esfuerzos visitantes, en un momento en el que las defensas alternaron aciertos y errores en ambos lados del campo. Según publicó el medio, a falta de cuatro minutos y diecisiete segundos para el final, el Real Madrid logró colocarse 86-82 tras encadenar tres triples, aumentando la presión en el tramo decisivo del encuentro.

El ambiente se intensificó con la sanción de una falta técnica contra el entrenador Sergio Scariolo, y el Paris Basketball mostró señales de nerviosismo. Mario Hezonja y Trey Lyles continuaron liderando la ofensiva madridista, hasta que Lamar Stevens erró un lanzamiento para los locales, lo que permitió a Feliz poner por delante al Real Madrid con un triple. Hifi contestó de inmediato con una jugada de tres puntos —canasta y tiro libre— para devolver la ventaja a los anfitriones.

La alternancia en el marcador se mantuvo hasta que Mouhamed Faye colocó un tapón a Hezonja, seguido por una canasta de Rhoden que consolidó la posición del Paris Basketball. Tras un tiempo muerto de Scariolo, Hezonja anotó una bandeja que mantenía las esperanzas visitantes, pero Rhoden fue objeto de falta por parte de Andrés Feliz en la siguiente jugada, convirtiendo ambos tiros libres y aumentando la diferencia para los franceses. El desenlace dejó a los madridistas sin margen de reacción, tras un lanzamiento fallido de Sergio Llull y sin faltas estratégicas para cortar el ritmo de juego local en los segundos finales.

Tal como publicó el medio, esa derrota representa el primer revés en los últimos nueve partidos para el Real Madrid en todas las competiciones, dejando al club español con un balance de 16 victorias y 9 derrotas en esta edición de la Euroliga. Por parte del Paris Basketball, la victoria les sitúa con 8 triunfos y 16 derrotas, además de un partido pendiente de disputa. Entre los destacados del partido sobresalieron la actuación de Andrés Feliz en las filas madridistas y el papel protagonista de Trey Lyles y Mario Hezonja, mientras que la estrategia colectiva y el dinamismo ofensivo permitieron a los franceses sumar un importante triunfo en la competición europea.