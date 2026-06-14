Putin traslada a Trump su disposición a reunirse con Zelenski, pero en Moscú

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha informado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que está dispuesto a recibir al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Moscú para abordar el conflicto bélico abierto hace ya más de cuatro años.

"Si Volodimir Zelenski empieza a abrirse otra vez para una reunión con el presidente ruso, entonces debería ir a Moscú porque es él quien pide el encuentro", ha afirmado Putin durante la conversación mantenida con Trump, informa el asesor de Putin Yuri Ushakov y recoge la prensa rusa.

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Putin ha llamado a Trump para felicitarle por su 80 cumpleaños, ha informado el Kremlin, que destaca que el mandatario estadounidense se mostró conmovido y emocionado porque, dijo, era el primer líder extranjero que le llamaba.

"La conversación ha sido amistosa y franca. Ha durado sobre una hora. Por si quiere saber la duración exacta, fueron 55 minutos", ha relatado Ushakov. Putin también ha trasladado sus mejores deseos a la primera dama, Melania Trump, y ha destacado su labor para reunir a menores rusos y ucranianos con sus familias.

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Ushakov ha relatado que Trump y Putin han abordado también las relaciones bilaterales y la situación internacional. En concreto, Trump se ha comprometido a ejercer su influencia en los aliados europeos de Estados Unidos en pro del fin de las hostilidades en Ucrania.

"Trump ha subrayado otra vez la necesidad de poner fin a las acciones militares. Ha expresado su disposición a influir en sus socios europeos y en Kiev ya incluso desde la próxima cumbre del G7" prevista para esta semana en Évian, Francia.

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Trump ha manifestado además su preocupación por los últimos ataques ucranianos contra objetivos civiles en Rusia que estarían dificultando un acuerdo. En ese punto, Putin ha destacado que "si no hay ataques del régimen de Kiev contra infraestrucras civiles en Rusia, la situación de Ucrania en el campo de batalla cambiará drásticamente".

El Kremlin ha informado también de la inminente llegada del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y del yerno de Trump Jared Kushner a Rusia.

Esta es la segunda conversación telefónica entre Trump y Putin en lo que va de año, después de la mantenida el 29 de abril a iniciativa de Moscú. Entonces la conversación duró aproximadamente una hora y media en la que Putin planteó a Trump una tregua por el Día de la Victoria en el que se celebra en Rusia la victoria sobre la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial.

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