El grupo de seguros de salud y productos sanitarios UnitedHealth ganó 10.093 millones en 2025, un 16,3% menos

Las previsiones de UnitedHealth apuntan a una facturación superior a los 367.000 millones de euros para el ejercicio 2026, en línea con los datos publicados este martes. Según consignó el medio, la empresa confía en superar los 24.000 millones de dólares (20.093 millones de euros) en ingresos operativos el próximo año, una expectativa que sitúa el beneficio por acción por encima de los 17,10 dólares (14,32 euros) y anticipa el pago de 8.000 millones de dólares (6.698 millones de euros) en concepto de dividendos durante el ejercicio.

De acuerdo con los resultados presentados por la compañía y difundidos por los medios, UnitedHealth Group registró en 2025 unos beneficios netos atribuidos de 12.056 millones de dólares (10.093 millones de euros), cifra que representa una disminución del 16,3% respecto al ejercicio anterior. El grupo, especializado en seguros de salud y productos sanitarios, situó el total de ingresos en 447.567 millones de dólares (374.701 millones de euros), lo que supone un aumento del 11,8%. Tal como detalló el medio, la compañía desglosó sus líneas de negocio de la siguiente manera: 352.229 millones de dólares (294.884 millones de euros) procedentes de primas, 53.380 millones de dólares (44.689 millones de euros) por la venta de productos, 38.038 millones de dólares (31.845 millones de euros) atribuidos al área de servicios y 3.920 millones de dólares (3.282 millones de euros) ingresados por inversiones y otras partidas.

En contraste con el crecimiento de los ingresos, los costos asumidos por UnitedHealth alcanzaron los 428.603 millones de dólares (358.824 millones de euros), lo que implicó un incremento del 16,5%. Según difundió el medio, dentro de estos gastos se incluyó una partida atípica de 265 millones de dólares (221,9 millones de euros). Este aumento de los costos tuvo un impacto directo sobre el margen de beneficio, como quedó reflejado en las ganancias del último trimestre del año, que se situaron en 10 millones de dólares (8,4 millones de euros), muy por debajo de los 5.543 millones de dólares (4.641 millones de euros) registrados en el mismo periodo del año anterior, es decir, una baja del 99,8%. La facturación trimestral, en cambio, avanzó hasta los 113.215 millones de dólares (94.783 millones de euros), con una subida del 12,3%.

El director ejecutivo de UnitedHealth, Stephen Hemsley, destacó en declaraciones recogidas por los medios: “Afrontamos los retos de forma directa y cerramos 2025 como una empresa mucho más fuerte, lo que nos dio el impulso necesario para servir mejor a quienes confían en nosotros y seguir mejorando nuestro rendimiento básico”. El ejecutivo subrayó que, pese a la caída de los beneficios netos, la compañía logró fortalecer su posición en el sector y reforzar su capacidad de servicio.

Sobre las distintas fuentes de ingresos de la empresa durante el periodo, la mayor parte provino de las primas de seguros, que constituyeron cerca del 79% del total. El resto de los ingresos se repartió entre la venta de productos, la prestación de servicios y las inversiones, según amplió el medio.

Los gastos de UnitedHealth en 2025 incluyeron tanto los costes habituales derivados de su operativa como el mencionado gasto atípico, que ha influido en la reducción del beneficio neto. El incremento de los costes totales, superior al ritmo de avance de los ingresos, resultó determinante en el descenso registrado en la rentabilidad final del grupo.

En el pronóstico para 2026 presentado por la empresa, se especifica que la facturación superará los 439.000 millones de dólares (367.529 millones de euros) y que los ingresos operativos rebasarán los 24.000 millones de dólares (20.093 millones de euros). Además, la previsión de beneficio por acción y de dividendos a distribuir apunta a una sólida retribución a los accionistas, según reportó el medio especializado.

La evolución de estos resultados refleja un contexto donde el aumento de los ingresos se ha visto acompañado de un crecimiento pronunciado de los costes, incidiendo en la tendencia bajista de los beneficios. A pesar de ello, las proyecciones oficiales de UnitedHealth mantienen expectativas de crecimiento en la facturación y en la recuperación de los márgenes para el siguiente ejercicio. El sector de la salud y los seguros, en el que la firma opera como uno de los principales actores globales, afronta diversos retos asociados a los costes y la competitividad, como quedó plasmado en las cifras presentadas esta semana.