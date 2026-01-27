Agencias

El defensa francés del Deportivo Alavés Moussa Diarra se marcha cedido al RSC Anderlecht

El defensa francés Moussa Diarra se convirtió este martes en jugador del RSC Anderlecht, club belga al que llega en calidad de cedido por el Deportivo Alavés hasta final de temporada y que se reserva una opción de compra.

"El Deportivo Alavés y el RSC Anderlecht han alcanzado un acuerdo para la cesión de Moussa Diarra. Jugará lo que resta de temporada en el conjunto belga, que se reserva una opción de compra sobre el defensa galo", informó la entidad 'albiazul' en un comunicado.

Diarra emprende así una nueva etapa en su carrera profesional tras una temporada y media defendiendo la camiseta del Alavés. El jugador llegó a Vitoria en el verano de 2024 procedente del Toulouse FC, participando desde entonces en un total de 32 partidos oficiales entre Liga y Copa del Rey.

"El Deportivo Alavés desea a Moussa Diarra la mayor de las suertes en esta nueva etapa", concluyó el conjunto vasco en su comunicado sobre el futuro del defensa galo, de 25 años. Mientras que desde el club belga destacaron la llegada de un defensa con "personalidad y experiencia". "Es un perfil que estábamos deseando incorporar a nuestra plantilla para lo que resta de temporada", dijo el director deportivo, Olivier Renard.

