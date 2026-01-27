Agencias

EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

Washington intensifica la presencia de agentes de inteligencia en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro, según fuentes citadas por CNN, con el objetivo de asegurar contactos informales, fortalecer alianzas internas y anticipar escenarios en medio del incierto proceso de transición

Una fuente cercana al caso citada por CNN sostuvo que, aunque el Departamento de Estado simboliza la presencia oficial de Washington, la influencia real en Venezuela la ejerce la Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA. A partir de esta premisa, según reportó CNN, Estados Unidos ha comenzado a desplegar a sus agentes de inteligencia en Caracas tras la reciente detención del presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de establecer los primeros contactos informales y preparar el terreno para futuras relaciones diplomáticas.

De acuerdo con la cadena CNN, el gobierno estadounidense ha optado por aumentar la actividad de la CIA en territorio venezolano mientras sigue en transición el escenario político tras la captura de Maduro. El medio detalló que la agencia tendrá un papel preponderante en esta etapa, actuando como avanzada para facilitar el diálogo tanto con representantes de la oposición como con distintas facciones del gobierno encabezado temporalmente por Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la detención del anterior mandatario.

Según publicó CNN, la decisión de Washington de optar por esta estrategia responde a la inestabilidad que vive Venezuela, a la espera de la normalización institucional. La presencia de la CIA buscará, en este contexto, asegurar la comunicación con actores clave e intercambiar información con los servicios de inteligencia venezolanos a propósito de preocupaciones estadounidenses relativas a la presencia o influencia de potencias como China, Rusia o Irán en la zona.

CNN citó a fuentes que explicaron que los agentes norteamericanos tienen instrucciones de establecer canales de comunicación que los diplomáticos oficiales aún no pueden inaugurar. Además, el reporte indicó que la CIA compartirá información estratégica con la inteligencia local, particularmente en asuntos sensibles vinculados a posibles amenazas o rivales regionales para la política exterior de Estados Unidos.

En paralelo, el Departamento de Estado continúa los trabajos de colaboración con las nuevas autoridades venezolanas, destacó CNN. Esta fase forma parte de un plan progresivo en tres etapas al que se ha referido el secretario de Estado Marco Rubio, aunque sin precisar un cronograma específico sobre la finalización de la transición política. El objetivo principal es estabilizar al país antes de formalizar la reanudación de relaciones diplomáticas plenas entre ambos gobiernos.

El medio estadounidense informó que la CIA jugó un papel determinante en la operación que permitió la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, en Caracas. Durante meses, agentes de inteligencia de Estados Unidos se dedicaron a recolectar información precisa dentro de Venezuela, lo cual resultó fundamental para localizar y arrestar al expresidente y a su círculo cercano.

Por otro lado, CNN indicó que la decisión de la administración Trump de respaldar a Delcy Rodríguez como líder temporal del proceso de transición se basó en información recabada por la CIA. La agencia argumentó que Rodríguez ofrecía mayores garantías de estabilidad en esta etapa que otros actores políticos, como la opositora María Corina Machado, quien había sido considerada previamente para encabezar el proceso transicional.

El despliegue de la CIA y la orientación de la política estadounidense en Venezuela representan un intento por anticipar posibles escenarios en un contexto de alta incertidumbre política y social, según información recabada por CNN. Washington busca así fortalecer alianzas internas, asegurar el flujo de datos estratégicos y consolidar su capacidad de respuesta frente a futuros desafíos en el país sudamericano.

