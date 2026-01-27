Agencias

Detenido un padre acusado de matar a su hija mayor de edad en su casa de la capital

Guardar

La Policía Nacional ha detenido en la noche de este pasado lunes a un hombre por un presunto delito de homicidio tras supuestamente matar a su hija mayor de edad en una casa de Córdoba capital, según han informado fuentes de la investigación.

En este sentido, los hechos han ocurrido sobre las 23,00 horas de este lunes, cuando se ha recibido la alerta y los agentes se han personado y han hallado a la hija fallecida en el domicilio, situado en el barrio de Ciudad Jardín.

En estos momentos el varón se encuentra bajo custodia policial ingresado en el Hospital Reina Sofía, al presentar heridas por el suceso, mientras que los agentes han abierto una investigación y en las primeras pesquisas descartan que "el móvil del homicidio sea por violencia de género".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mueren cuatro palestinos en un ataque de Israel cerca de un cementerio en el norte de la Franja de Gaza

Pese a la tregua vigente, una ofensiva cerca de un camposanto en Gaza deja varios muertos y heridos, mientras crecen las denuncias por falta de medicinas y miles aguardan salir del enclave para recibir atención en el extranjero

Mueren cuatro palestinos en un

Montero acudirá este jueves a la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz en representación del Gobierno

El homenaje a quienes perdieron la vida en la tragedia de trenes contará con la presencia de la titular de Hacienda, los reyes y sobrevivientes, tras el choque en Córdoba que dejó 45 víctimas fatales y decenas de heridos

Montero acudirá este jueves a

Diglo (Banco Santander) pone en venta 40 millones de euros de préstamos dudosos

La filial especializada en gestión de activos del grupo financiero lanza una oferta abierta para interesados en adquirir créditos inmobiliarios con grandes rebajas, buscando ampliar el acceso a nuevas alternativas de inversión a través de su plataforma digital

Diglo (Banco Santander) pone en

Valencia sustituye a Cádiz y acogerá hasta 2028 el Gran Premio de España de SailGP

Valencia sustituye a Cádiz y

Los migrantes podrán solicitar su regularización desde abril y hasta el 30 de junio

El Ejecutivo lanza una iniciativa que facilitará el acceso a permisos legales y empleo para extranjeros sin documentación, ofreciendo un proceso veloz y seguro, según la ministra Elma Saiz, y recalca el respaldo social a la medida

Los migrantes podrán solicitar su