Descubren una base de datos sin proteger con 149 millones de inicios de sesión de Facebook, iCloud, Tiktok y Gmail

Una base de datos alojada en la nube sin ningún tipo de protección ha expuesto las credenciales de acceso de millones de usuarios de servicios como Facebook, Tiktok, OnlyFans, pero también de las cuentas de Gmail y iCloud.

La firma de seguridad ExpressVPN ha compartido el hallazgo hecho por el investigador Jeremiah Fowler de una base de datos con 149 millones de registros únicos de inicios de sesión, incluidos contraseñas, correos y nombres de usuario.

Los 96GB de datos que contiene estaban expuestos en la nube, públicamente accesible al carecer de encriptación o cualquier otra medida que la protegiera, como explican en su blog oficial.

Se trata de datos de usuarios de servicios digitales de todo el mundo, tan populares como Facebook, Instagram, Tiktok, X, Netflix, HBOmax, DisneyPlus, Roblox y OnlyFans. Pero también de Google y Apple, de servicios financieros, criptomonederos y aplicaciones bancarias.

Según estimaciones de la firma de ciberseguridad, la base de datos contiene las credenciales de inicio de sesión de 48 millones de cuentas de Gmail, 900.000 de iCloud, 1,5 millones de Outlook, 17 millones de Facebook, 6,5 millones de Instagram, 780.000 de TikTok, 3,4 millones de Netflix, 100.000 de OnlyFans y 420.000 de Binance, entre otros.

ExpressVPN ha contactado con el proveedor del alojamiento donde se encontraba la base de datos y ya ha sido eliminada, aunque se desconoce el tiempo que los datos estuvieron expuestos. Tampoco se conoce su origen, si procede de actividad delictiva o legítima.

Aunque no se han visto comprometidos datos personales, la firma de seguridad recomienda cambiar las contraseñas de los servicios mencionados, e incluso utilizar un gestor de contraseñas, ya que explican que puede ayudar a minimizar los riesgos de seguridad. También señalan la importancia de revisar los permisos concedidos a las aplicaciones y de tener actualizados los sistemas operativos.