China acusa a Japón de "buscar problemas" para "justificar su remilitarización" con su postura sobre Taiwán

Las autoridades de China han acusado al Gobierno de Japón de "buscar problemas" con su postura sobre Taiwán y han señalado que Tokio usa el asunto como "pretexto para justificar su remilitariazción" ahora que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aboga por reformar la Constitución y acabar con la era pacifista del país asiático.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha indicado en una rueda de prensa que "Japón no tiene ningún derecho a opinar sobre la región china de Taiwán, tanto desde el punto de vista histórico como jurídico", según informaciones recogidas por el diario estatal 'Global Times'.

Así, ha señalado que los comentarios realizados por la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, "crean problemas, confrontación y muestran las ambiciones de la derecha japonesa de impulsar una remilitarización con el pretexto de supuestas crisis". "Esto pone en tela de juicio el orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial", ha aclarado.

En este sentido, ha manifestado que la postura de Tokio "es una grave amenaza para la par y la estabilidad regionales" y ha hecho hincapié en que la comunidad internacional "debe permanecer alerta y oponerse a esto" en la medida de lo posible.

"Pedimos nuevamente a Japón que se adhiera al espíritu de las cuatro declaraciones conjuntas firmadas entre China y Japón, y que quede de lado cualquier acto de manipulación al respecto", ha sostenido.

El pasado mes de noviembre, Takaichi afirmó que un ataque de China contra Taiwán podría provocar una respuesta militar de Tokio, unas declaraciones que han sido duramente condenadas por el Gobierno chino. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, indicó entonces que sus palabras suponían una "fuerte injerencia" en los asuntos internos del país y un "duro golpe para las relaciones bilaterales".

Las palabras de Takaichi, una política ultraconservadora que asumió el cargo en octubre, provocaron que incluso el cónsul chino en Osaka, Xue Jian, publicara un mensaje que fue posteriormente eliminado y en el que apostaba por "cortar el sucio cuello" de la primera ministra, a la que acusaba de "haberse abalanzado" sobre las autoridades chinas "sin dudarlo un solo instante".

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.