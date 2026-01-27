Asturias Ganadera apoya las movilizaciones contra el Tratado de Mercosur: "Es una tumba para el campo asturiano"

El pedido de una moratoria que suspenda el avance del Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur se ha situado en el centro de las demandas de Asturias Ganadera, que rechaza el acuerdo por considerar que amenaza la viabilidad del medio rural y de la producción agropecuaria regional. Según detalló el colectivo, es imprescindible que se detenga la tramitación hasta que exista una sentencia judicial sobre su legalidad y advierte que incluso con un fallo posterior sería necesario que las decisiones parlamentarias aparquen este pacto de forma definitiva. Así lo consignó el medio que recoge el reciente pronunciamiento de la organización.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la prensa, Asturias Ganadera manifestó su respaldo a “cualquier movilización que continúe denunciando el Tratado de Mercosur”. Para la organización, el acuerdo constituye “una tumba para gran parte del campo asturiano y europeo”. Esta postura se sostuvo con argumentos críticos al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español, a quienes acusa de falta de claridad o de una defensa abierta del tratado, respectivamente.

La agrupación centró especial atención en la actuación de la eurodiputada Susana Solís, del PP, y del eurodiputado Jonás Fernández, del PSOE. Ambos votaron en contra de una iniciativa que proponía presentar un recurso jurídico contra el acuerdo, según detalló Asturias Ganadera. Frente a esto, resaltó la justificación del PP, que defendió su voto oponiéndose a la paralización del tratado argumentando que el procedimiento puede proseguir hasta la existencia de una resolución judicial. Asturias Ganadera, basándose en ese argumento, insistió en la necesidad de adoptar medidas que detengan cualquier avance del tratado comercial mientras no haya una sentencia definitiva.

Por otra parte, la organización afirmó que las propuestas actuales relacionadas con la exigencia de "controles sanitarios" para la importación de alimentos no resultan convincentes ni suficientes. De acuerdo con la postura de Asturias Ganadera, la fiabilidad de estos controles resulta dudosa en países sudamericanos donde, según su interpretación, no siempre se garantiza la protección sanitaria de la población humana, lo cual dificultaría, a su entender, la supervisión sobre la producción animal destinada a la exportación.

Asturias Ganadera agregó que la cuestión de los controles sanitarios tampoco aborda todos los problemas adjuntos al tratado. Según expresó el colectivo, la competencia desleal generada por las diferencias regulatorias entre los productores europeos y los sudamericanos no puede ser resuelta únicamente por las medidas propuestas hasta la fecha. Este factor, en su valoración, incrementa la amenaza a la supervivencia de los pequeños y medianos productores en Asturias y en otras zonas rurales de Europa, uno de los argumentos centrales contra la ratificación del acuerdo.

En su comunicado, Asturias Ganadera reiteró que las iniciativas planteadas hasta ahora para moderar el impacto de la apertura comercial con Mercosur resultan, bajo su perspectiva, insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sector primario regional. El texto distribuido enfatizó el escepticismo del colectivo sobre la capacidad de las instituciones para cumplir y hacer cumplir las garantías sanitarias y de calidad, tanto en origen como en destino, que se anuncian en defensa del tratado.

El medio que publicó la postura de Asturias Ganadera dio cuenta también de la preocupación del sector rural ante la posibilidad de que los estándares laborales, ambientales y sanitarios exigidos en la Unión Europea no se apliquen con la misma severidad en los países miembros de Mercosur, lo que, según los opositores al acuerdo, podría traducirse en una competencia desventajosa para los productores europeos. Entre las cuestiones aludidas, la organización destacó la falta de mecanismos efectivos de supervisión y sanción en los procesos de importación de alimentos y materias primas.

El rechazo de Asturias Ganadera al tratado coincide con otros movimientos y colectivos rurales que en las últimas semanas han intensificado movilizaciones y protestas en España y varios países de la UE solicitando a los gobiernos y a Bruselas la suspensión de los trámites relacionados con el pacto comercial. Entre sus principales demandas figura el aumento de la protección al sector agrícola y ganadero europeo ante los procesos de liberalización comercial que el acuerdo impulsaría.

El colectivo advirtió sobre el impacto que este tratado tendría sobre los ingresos de los pequeños explotadores agrícolas y ganaderos de la región. En su comunicado, hizo hincapié en el riesgo para la continuidad de un modelo rural que considera fundamental tanto en términos sociales como ambientales. Con este posicionamiento, Asturias Ganadera busca que la opinión pública y los representantes políticos reconsideren el apoyo al acuerdo y promuevan una mayor protección de la producción local frente a la apertura a importaciones provenientes de los países sudamericanos incluidos en Mercosur.

En la declaración, el colectivo se desmarcó de respostas parciales y reiteró que no acepta fórmulas que se limiten a reforzar controles o supervisiones. Asturias Ganadera remarcó que, en su opinión, la única respuesta válida sería paralizar completamente el avance del tratado hasta contar con todas las garantías legales y políticas para la defensa de los intereses del sector rural asturiano y europeo.

Las reacciones recogidas por el medio muestran que las inquietudes de Asturias Ganadera forman parte de un debate más amplio sobre la política comercial de la Unión Europea y la protección de la agricultura tradicional frente al comercio global. Este debate continúa desarrollándose en las instituciones europeas y nacionales, mientras organizaciones como Asturias Ganadera insisten en solicitar una moratoria como medida prioritaria para evitar la entrada en vigor del acuerdo.