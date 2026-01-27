Agencias

Argüello (CEE) cree que la regularización de migrantes podría haberse firmado "hace meses" y ve "oportunidad política"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha celebrado el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para la regularización extraordinaria de medio millón de personas migrantes en España, un "reconocimiento de la dignidad humana", aunque cree que podría haberse aprobado "hace meses" y que sale adelante ahora por "un momento de oportunidad política".

"Ciertamente, este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), dijimos en su momento, tanto en el Congreso de los Diputados como a la Administración. Es ahora, quizás, porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca", ha apuntado Argüello, este martes, en un vídeo publicado por la CEE.

En todo caso, el presidente de los obispos españoles ha aplaudido que este decreto "viene a solucionar una situación que en tantos municipios de España se mostraba ya como de extraordinaria dificultad: personas trabajando, acudiendo a los servicios públicos, a los servicios sociales, a los colegios y encontrándose con este muro de la falta de legalización".

"Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común", ha destacado, al tiempo que se ha alegrado "porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización".

Asimismo, ha puesto en valor la ILP que sumó a más de 900 organizaciones, tanto "eclesiales" como "de otros ámbitos, de otras formas de vivir y pensar" y ha asegurado que esta decisión del Gobierno supone también el "reconocimiento" para la "propia salud democrática" por la "importancia que tienen las iniciativas de la sociedad organizada".

Si bien, Argüello ha advertido de que continúan "el desafío de la integración de los inmigrantes, los retos de integración cultural" y "la necesidad de regular los flujos migratorios" y ha precisado que "esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea".

