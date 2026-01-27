Ángel Manuel Soto dirige en Hawái 'Los hermanos demolición' y denuncia el "capitalismo rampante a costa de los nativos"

La historia que se desarrolla en "Los hermanos demolición" aborda cuestiones como la gentrificación, la corrupción y el desplazamiento de comunidades indígenas, elementos que Ángela Manuel Soto reconoce haber experimentado directamente en Puerto Rico. Según consignó Europa Press, el director vincula estos problemas al contexto de Hawái, escenario de la película, e identifica un paralelismo claro entre la situación puertorriqueña y la hawaiana, describiendo la gentrificación y la apropiación de tierras como parte de una batalla histórica y continua contra la explotación de los recursos y el despojo de habitantes originarios. Soto menciona iniciativas como el proyecto Esencia, que, de acuerdo con lo expresado por el cineasta al citado medio, busca adueñarse de terrenos con valor arqueológico y recursos hídricos vitales con el propósito de construir hoteles para personas de alto poder adquisitivo.

La película, que se estrena este miércoles 28 de enero en Amazon Prime Video, combina acción y comedia en una trama donde Dave Bautista y Jason Momoa interpretan a dos hermanastros obligados a colaborar para descubrir al responsable del asesinato de su padre. De acuerdo con Europa Press, Soto, conocido también por su trabajo en “Blue Beetle”, destaca la importancia de que la historia se sitúe y ruede parcialmente en Hawái, señalando que esto permite dar visibilidad a realidades que rara vez protagonizan el género, habitualmente ubicado en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Chicago.

En palabras del director, al recibir el guion de Jonathan Tropper, este ya tenía lugar en Hawái, lo que resultó atractivo tanto para él como para Jason Momoa, quien es originario de ese territorio y ya tenía la intención de protagonizar una película en estas condiciones. Soto, según publicó Europa Press, encontró que aprovechar las características singulares de la cultura hawaiana enriquecía la narración, permitiendo contar una historia desde una perspectiva normalmente relegada a un segmento demográfico estadounidense más tradicional.

El trasfondo social y político de la cinta responde a lo que el propio Soto identifica como uno de los principales incentivos para aceptar el proyecto. En declaraciones recogidas por Europa Press, el cineasta puertorriqueño menciona: “Siempre trato de ver en un guion que se haga algún comentario o que viva en una parte del mundo donde se pueda hacer un comentario sociopolítico, geopolítico, o lo que sea”. Soto observa que la avaricia y el avance económico a expensas de las poblaciones originarias, fenómenos que afectan tanto a Hawái como a Puerto Rico, dan lugar a un desplazamiento sistemático de las comunidades indígenas mediante procesos legales o ilegales. Agregó, según dicho medio, que de haber dependido solo de él, habría profundizado aún más en estos temas dentro de la película.

El medio Europa Press también resalta la experiencia del director al trabajar con figuras como Momoa y Bautista. Soto relata que nunca imaginó tener la oportunidad de colaborar con estrellas de tal calibre. Los describe como dos intérpretes dispuestos a aportar tanto en el plano físico, llevando sus características personales al extremo en las secuencias de acción, como en el exploratorio, accediendo a capas más emotivas de sus personajes. Soto señala que, pese a que en la vida real los dos actores son opuestos, esta diferencia genera una dinámica complementaria que se refleja en la relación de sus personajes en pantalla, y que el guionista Jonathan Tropper supo plasmar estos rasgos reales de ambos en el desarrollo del guion.

En el reparto de "Los hermanos demolición" también intervienen actores como Morena Baccarin, Jacob Batalon, Cales Bang, Temuera Morrison, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Maia Kealoha. La elección del elenco y la adaptación del guion persiguen, según las declaraciones recogidas por Europa Press, trasladar la autenticidad de la interacción entre los protagonistas al contexto específico de Hawái, y presentar una visión de la trama que subraya las repercusiones del “capitalismo rampante” señalado por Soto.

A lo largo de la entrevista difundida por Europa Press, Soto recalca el valor de sacar este tipo de historias de los entornos urbanos estadounidenses tradicionales y contextualizarlas en espacios con profundas tradiciones y problemáticas propias. Al hacerlo, considera que contribuye a dar a conocer a nivel internacional realidades complejas que afectan tanto a Hawái como a Puerto Rico, dos territorios insulares con estrechos vínculos en la forma en que han enfrentado la presión económica y social provocada por intereses externos.

Soto advierte sobre los efectos de la especulación inmobiliaria en zonas ricas en recursos naturales y culturales, mencionando que en ambos territorios el avance económico frecuentemente implica el sacrificio de los intereses y derechos de las comunidades nativas. "Llevamos décadas, siglos, batallando la gentrificación y el desplazamiento ilegal", puntualizó el director en conversación con Europa Press.

La intención de Soto con "Los hermanos demolición" no se limita a contar una historia de acción y comedia. Según declaró el cineasta, la película busca además visibilizar la resistencia y la riqueza cultural de las poblaciones locales y utilizar el medio audiovisual para fomentar reflexiones en torno a temas de relevancia sociopolítica contemporánea, anclando la trama en escenarios reales y problemáticas concretas, según reportó Europa Press.