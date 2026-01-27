Álvaro Carreras: "No sé si se nos mata, pero hay que tener presión"

El defensa del Real Madrid Álvaro Carreras ha asegurado que es necesario que el equipo tenga "presión" para que siga siendo "el club que es", además de afirmar que si este miércoles, en el último partido de la fase de liga de la Liga de Campeones ante el Benfica en Lisboa, "sucediese algo malo", para los medios volverá a ser "la peor etapa del Real Madrid otra vez".

"Puedo jugar en el mejor club de España y del mundo, pero también jugué en el mejor club de Portugal. La presión es diaria, pero a mí me gusta la presión, me siento bien con la presión. A lo mejor se mata, no sé, pero hay que tener una presión porque si no, no sería ese club que es", declaró en rueda de prensa.

Además, insistió en que el fútbol es "partido a partido". "Podemos llegar en un momento muy bueno, después de una victoria muy importante en Villarreal, ero si mañana sucediese algo malo, ya sería la peor etapa del Real Madrid otra vez. Mañana hay que salir, ganar un buen partido y luego volvemos a LaLiga, que tendremos un partido muy importante el fin de semana en casa", indicó.

"Sabíamos que contra Villarreal iba a ser un partido difícil y que teníamos que apretar desde el primer momento. La primera parte no fue una cosa otro mundo, pero en la segunda salimos muy bien, concentrados y metidos, y de ahí viene el primer gol rápido. Estamos todos metidos, todos queremos ir hacia adelante, queremos conseguir los títulos que quedan restantes esta temporada y queremos lo mejor para el club y para el equipo", prosiguió.

Por otra parte, el lateral gallego insistió en la importancia del duelo de este miércoles. "El partido es muy importante para ellos y para nosotros, necesitamos los dos la victoria. El ambiente va a ser muy bueno seguro, pero venimos a por los tres puntos. Necesitamos jugar nuestro fútbol como venimos haciendo en los últimos partidos y así sacaremos los tres puntos", apuntó.

Respecto a Álvaro Arbeloa, aseguró que "viene con una idea clara". "Que seamos nosotros mismos, que disfrutemos con el balón, que tenemos mucho talento todos los jugadores, que corramos juntos, que estemos juntos sobre todo en los malos momentos, cuando toca defender y no estamos tan cómodos sin balón, corriendo detrás... Nos dice que disfrutemos con la pelota, que juguemos nuestro fútbol, que vayamos de lado a lado y que luego ya aparecerán los espacios y la profundidad", expresó.

Carreras, además, se ha convertido este curso en el quinto jugador madridista con más minutos. "Llegas a un sitio nuevo con la felicidad y la ilusión de un joven que está cumpliendo su sueño de jugar en el mejor club del mundo, que venía a darlo todo desde el primer día. Con la confianza y con estos jugadores al lado es muy fácil jugar", manifestó.

"No tengo palabras para describir la situación que estoy viviendo, porque es un sueño jugar al lado de todos estos jugadores con tanto talento y convivir con ellos todos los días, te enseñan mucho. Yo confiaba confiaba en que fuese todo bien, confiaba en que tenía el nivel ya para dar este paso tan grande para venir al Real Madrid y cumplir con la faceta de recibir muchos minutos y poder defender el escudo bien", prosiguió.

En otro orden de cosas, el ferrolano, exjugador del Benfica, confesó que vivió "noches de 'Champions' en el Estádio da Luz muy bonitas". "Sé que van a salir con todo, que necesitan la victoria, que están en una situación complicada, pero que van a salir a por la victoria. Espero que sea una noche muy bonita para los dos equipos y que podamos lucir un bonito partido", subrayó.

También reconoció que tiene "muy buena relación" con sus rivales de este miércoles. "Hablé y tengo muy buena relación con muchos, incluso podría llegar a decir que son amigos que me dio el fútbol. Me alegro de que Manu esté de vuelta después de la lesión, me alegro de que muchos estén recibiendo muchos minutos como mi amigo Prestianni. Espero de verles mañana, pero hablaremos mejor después del partido", indicó.

"Sigo teniendo una relación muy estrecha con ellos, con los jugadores y con la directiva. Les deseo lo mejor, que sigan peleando. El año pasado y el anterior nos tocó sufrir. Sabemos que es un club muy exigente, el mejor de Portugal. Les deseo lo mejor y seguro que les va a salir todo bien", añadió.

Por último, Carreras confesó que le gustaría ser entrenado por José Mourinho, actual técnico de los lisboetas. "Me gustaría, porque es un entrenador que tiene mucha leyenda y estuvo en muchos equipos y sabe mucho de fútbol, pero igual que estuve con Bruno Lage muy bien, y con Roger Schmidt también estuve muy bien. Ahora estoy muy bien con Álvaro Arbeloa, así que supercontento. A Mourinho le deseo lo mejor", concluyó.