Alejandro Sanz, sobre salud mental:"Cuando empecé no se hablaba de eso. La depresión se arreglaba tirando para adelante"

La docuserie ‘Cuando nadie me ve’, dedicada a Alejandro Sanz y estrenada en Movistar Plus+ este martes 27 de enero, incorpora testimonios de figuras como Rosalía, Juanes y Shakira. El propio músico subraya la relevancia de esta participación para mostrar diferentes perspectivas sobre su vida y obra, así como para profundizar en los elementos que han marcado su trayectoria profesional y personal. Según consignó Europa Press, el proyecto dirigido por Álvaro Ron da espacio a temas que, hasta ahora, se mantenían fuera del foco público, como los trastornos emocionales sufridos por el artista y las dificultades asociadas a la fama.

De acuerdo con Europa Press, Alejandro Sanz reconoce que abrirse sobre su experiencia con la depresión responde a la reciente visibilidad que estos temas han alcanzado en la sociedad. Relata que, al inicio de su carrera, la salud mental no formaba parte de las conversaciones habituales: “Cuando empezaba en esta profesión, esto no existía, no se hablaba de eso. Entonces, nosotros nos teníamos que apañar con lo que fuera. Las depresiones se arreglaban tirando para adelante”. El músico sostiene que no existe una obligación de hacer públicas este tipo de situaciones, aunque considera importante contribuir a la normalización de estos diálogos. Insiste en que, a medida que avanza la conciencia sobre los problemas emocionales, aumenta la necesidad de dejar atrás prejuicios: “No hay que estigmatizar cosas que son tan normales y que realmente necesitan de mucha normalización para poder curarse mejor”, declaró.

La serie documental no constituye el único registro audiovisual sobre la figura de Sanz, aunque según indicó el propio músico a Europa Press, este “es completamente distinto” de trabajos anteriores como ‘SANZ: Lo que fui es lo que soy’ o ‘El mundo fuera’. El artista expresó su inquietud ante la posibilidad de repetir fórmulas y señaló que para esta ocasión buscaba aportar una voz y un ambiente diferentes: “Poder hacer un documental que no fuera repetir la experiencia de hacer exactamente lo mismo ni contar las mismas cosas”. Sanz enfatiza que la nueva docuserie tiene toques de humor y da valor al intercambio con colegas musicales: “Para ver las diferentes versiones”, además de ahondar en los motivos que inspiran sus canciones y su proceso creativo.

Europa Press detalló que entre los puntos abordados aparece el impacto de la fama y el precio del éxito. Aunque Sanz admite el carácter incómodo de la exposición pública, también define su carrera como un privilegio por la posibilidad de dedicarse a la música y conectar con oyentes en distintos lugares del mundo. Sobre el costo del reconocimiento, el músico afirma: “Habría pagado el doble” por la oportunidad de vivir de su arte, a pesar de los momentos de incomodidad.

La producción no elude los orígenes flamencos del cantautor, enfatizando los obstáculos que enfrentó cuando ‘Corazón Partío’ irrumpió en un escenario donde el flamenco encontraba rechazo. El medio Europa Press cita a Sanz al recordar esa etapa: “Parecía que te iba a hacer mal decir que te gustaba el flamenco. O sea, me lo dijeron así abiertamente”. El músico destaca la actualidad del debate sobre el género y afirma que, en este momento, el flamenco “es cuando más ayuda necesita”. Señala la importancia de referentes contemporáneos como Rosalía para mantener el interés y el apoyo hacia esta tradición musical.

Consultado sobre los límites en lo que decide compartir en público, Sanz apunta a la necesidad de respetar su propio sentir y escuchar a “tu propio cuerpo”: “Cuando algo te da vergüenza o cuando algo te parece un poco pornográfico emocionalmente, mejor no pasar de ahí”. Explica que se muestra abierto con sus vivencias y que no considera tener motivos para ocultarlas, ya que su repertorio musical incorpora muchas experiencias personales. No obstante, insiste en la importancia de atender las señales internas que marcan los límites de lo que conviene revelar.

Europa Press también relata que, para Sanz, el hecho de incluir diversidad de opiniones y experiencias en el documental constituye una oportunidad para desmitificar aspectos de la vida pública y privada de los artistas, y para reforzar la idea de que la salud mental debe tratarse como parte del día a día, sin tabúes ni etiquetas que dificulten la recuperación o el acompañamiento.

Finalmente, la docuserie dirigida por Álvaro Ron busca que la audiencia acceda a una versión más amplia y matizada de Alejandro Sanz, explorando además el contexto musical y social que ha enmarcado su obra. La propuesta recoge la intención del músico de evitar repeticiones y aportar elementos nuevos tanto al público tradicional como a quienes se acercan por primera vez a su biografía artística.