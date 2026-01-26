Agencias

Von der Leyen alerta de una "distorsión" del Holocausto para "relativizar el crimen" y "alimentar el antisemistismo"

Ursula von der Leyen advierte sobre el surgimiento de actitudes antisemitas en Europa, subraya la urgencia de preservar la memoria del Holocausto como deber moral y rechaza cualquier intento de justificar crímenes vinculados al odio

La disminución progresiva del número de supervivientes del Holocausto plantea nuevos desafíos para la transmisión de la memoria histórica a las nuevas generaciones. En este contexto, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó la obligación creciente de encontrar formas renovadas para recordar las atrocidades cometidas y asegurar que el aprendizaje del pasado no se pierda. Según informó Europa Press, Von der Leyen advirtió que preservar el recuerdo del Holocausto es cada vez más esencial, ya que los testigos de estos hechos históricos se vuelven más escasos y la memoria colectiva podría diluirse.

Durante una declaración con motivo del 81 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, situado en Polonia, la funcionaria denunció la manipulación del Holocausto. Tal como consignó Europa Press, señaló que la distorsión de estos hechos se utiliza para dividir a los ciudadanos europeos, trivializar los crímenes perpetrados y fomentar el antisemitismo en distintos países del continente. Esta situación, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, ha conducido a un aumento de incidentes antisemitas y ha obligado a numerosos judíos a ocultar su identidad y a experimentar temor en su vida cotidiana.

El medio Europa Press detalló que Von der Leyen hizo hincapié en la función de la memoria del Holocausto no solo como un acto de recuerdo, sino como un testimonio moral para la humanidad y una advertencia ante la repetición de episodios similares. La dirigente alemana sostuvo que ningún argumento puede justificar o minimizar los crímenes perpetrados durante este periodo, descrito como uno de los capítulos más sombríos de la historia europea. Además, recordó que las vidas de millones de mujeres, hombres y niños fueron terminadas por una ideología basada en el odio, que impuso sufrimiento y muerte a través de un sistema organizado de persecución y exterminio.

Von der Leyen expresó un homenaje a los seis millones de personas que perdieron la vida durante el Holocausto y a las demás víctimas inocentes del régimen nazi. A su juicio, el legado de ese exterminio debe persistir en la conciencia colectiva, actuando como recordatorio de las consecuencias que surgen cuando el odio y la intolerancia pasan a dominar la vida social y política. Según publicó Europa Press, la presidenta instó a que la conmemoración no se limite a gestos simbólicos, sino que implique una responsabilidad activa en la prevención del antisemitismo y cualquier variedad de odio.

En sus palabras, el acoso y el miedo constantes que enfrentan muchas personas judías en Europa resulta inaceptable. Von der Leyen afirmó de manera categórica: “Esto es inaceptable. No hay lugar ni justificación para el antisemitismo”. Además, reafirmó el compromiso institucional con las comunidades judías de la región, al declarar que Europa debe garantizar seguridad tanto para la población judía como para seguidores de otras confesiones y creencias. Europa Press agregó que la líder comunitaria recordó que la Unión Europea continúa implementando una estrategia dirigida a combatir el antisemitismo y promover la vida judía en todos los Estados miembro.

La estrategia mencionada por Von der Leyen incluye iniciativas como la creación de una red de notificadores de confianza para abordar el antisemitismo en el entorno digital. Según consignó Europa Press, este enfoque comprende tanto medidas para combatir la radicalización y proteger a grupos vulnerables en Internet como acciones enfocadas en reforzar la seguridad en espacios públicos y en lugares de culto para prevenir ataques y amenazas.

Von der Leyen señaló que el aumento de los actos antisemitas requiere reforzar la protección e incrementar los mecanismos de denuncia y prevención. De acuerdo con Europa Press, la presidenta indicó que, ante la escasez de testigos vivos de la Shoah, la tarea de mantener la verdad histórica adquiere una dimensión aún mayor y exige respuestas del conjunto de la sociedad y las instituciones. La funcionaria planteó la importancia de asegurar que la memoria del Holocausto se mantenga precisa, relevante y significativa para las generaciones actuales y futuras, advertencia que fundamenta la acción política y educativa de la Unión Europea.

En el cierre de su declaración, Von der Leyen reiteró el llamamiento a construir una Europa en la que no haya espacio para el antisemitismo ni para ninguna forma de odio, al tiempo que subrayó la corresponsabilidad colectiva en la custodia y transmisión de la memoria de lo sucedido durante el Holocausto. De esta manera, Europa Press subrayó la posición de la presidenta de la Comisión Europea sobre la obligación moral y política de impedir cualquier relativización o justificación de los crímenes vinculados al odio, así como el propósito de fortalecer la convivencia y la seguridad en el continente.

