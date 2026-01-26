Ucrania reivindica la autoría de un ataque con drones contra una refinería en Rusia

El Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, a través del responsable de su Centro de Lucha contra la Desinformación, Andri Kovalenko, informó sobre un ataque aéreo que provocó daños en la región rusa de Krasnodar, mencionando que fragmentos de drones impactaron empresas y viviendas locales, además de dejar al menos una persona herida. Kovalenko especificó en un comunicado que el objetivo del ataque fue una refinería ubicada en Slaviansk-on-Kuban, aunque no proporcionó más detalles técnicos sobre la operación. Según consignó el medio, Ucrania asumió la autoría de la ofensiva ocurrida este lunes, extendiendo así la campaña de hostigamiento sobre la infraestructura energética rusa.

Las autoridades de Krasnodar declararon que restos de vehículos aéreos no tripulados alcanzaron dos empresas de la región, lo que desencadenó incendios que actualmente combaten equipos de bomberos. También reportaron daños en tres viviendas como consecuencia de la caída de fragmentos de los drones, circunstancias que derivaron en lesiones para al menos un residente local, según detalló el canal oficial de la administración regional y publicó la agencia de noticias original.

El Ministerio de Defensa de Rusia destacó en su parte diaria que durante las últimas horas sus fuerzas derribaron 40 drones lanzados desde el lado ucraniano, 34 de los cuales fueron interceptados en Krasnodar. El mismo reporte militar, citado por el medio de comunicación, notificó la neutralización de cuatro aparatos cerca del mar de Azov, además de un dron en la región de Briansk y otro en Kaluga. Moscú, en su declaración oficial, no se refirió a víctimas o daños materiales directos más allá de los incidentes ya mencionados por las autoridades locales.

El viernes reciente, la ciudad de Penza experimentó un incendio en un depósito de combustible ocasionado por el impacto de restos de un dron interceptado, acción que el Ministerio de Defensa ruso atribuyó a un ataque ucraniano. El medio informó que autoridades locales confirmaron este incidente e indicaron el despliegue de servicios de emergencia para controlar el fuego.

Días previos, servicios de emergencia en Krasnodar actuaron para sofocar otro incendio registrado en una refinería tras el impacto de restos de un dron originados en lo que las autoridades describieron como un ataque ucraniano frustrado, ya que los sistemas de defensa aérea supuestamente neutralizaron la amenaza antes de que alcanzara su objetivo principal. Este episodio no dejó víctimas ni daños personales, según afirmaron responsables de la región y publicó la misma fuente.

La refinería afectada en ese ataque anterior fue la de Afipski, una de las instalaciones energéticas que han sido blanco de repetidos ataques por parte de Ucrania durante los últimos meses. De acuerdo con el reporte del medio de comunicación, esta estrategia forma parte de la campaña sostenida por Kiev para degradar las capacidades de la infraestructura energética rusa, una acción enmarcada como medida de presión en respuesta a la invasión iniciada por Moscú en febrero de 2022 por orden de Vladimir Putin.

El contexto general de estos ataques revela un aumento en el uso de aeronaves no tripuladas como herramienta por parte de Ucrania para golpear objetivos estratégicos dentro del territorio ruso, basándose en el objetivo de interrumpir la cadena de suministro de combustible y limitar la logística militar de Rusia. Las autoridades ucranianas no emitieron comentarios adicionales sobre la magnitud de los daños provocados por estas ofensivas ni sobre la metodología empleada, según detalló la cobertura informativa.

La serie de accidentes e incendios en instalaciones energéticas en distintas regiones rusas, incluyendo Krasnodar y Penza, se produce en medio de la intensificación de las operaciones militares en ambos frentes y del recrudecimiento de los intercambios aéreos. Tanto Moscú como Kiev mantienen la estrategia de comunicar los incidentes a través de informes oficiales, mientras los operativos de emergencia y defensa continúan activos en zonas fronterizas o cercanas a infraestructuras críticas, reportó el citado medio.