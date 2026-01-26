Trump pide a Minnesota la entrega de sus presos extranjeros a las autoridades federales

En una reciente intervención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió de manera puntual a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos federales antimigratorios en Minnesota, hechos que han generado protestas y críticas a la presencia de agentes federales en el estado. Trump responsabilizó a las políticas de las denominadas “ciudades santuario”, administradas por demócratas, de crear el contexto para estos incidentes, e instó a las autoridades locales y estatales a modificar su colaboración con el Gobierno federal en materia de inmigración, reportó el medio Notimérica.

De acuerdo con la información publicada por Notimérica, Trump utilizó sus redes sociales para realizar un llamado explícito tanto al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y extendió el requerimiento a todos los líderes estatales y municipales demócratas del país. El mandatario exigió la entrega inmediata de “todos los criminales inmigrantes ilegales” actualmente detenidos en centros penitenciarios estatales a las autoridades federales, con el objetivo de proceder a su deportación. Además, pidió la cooperación formal de la policía local en la asistencia a los agentes federales encargados de detener y procesar a extranjeros en situación irregular “buscados por delitos”.

El presidente estadounidense, según publicó Notimérica, estructuró su mensaje en cuatro puntos principales. En primer lugar, dirigió la exigencia a Walz y Frey para que todos los “inmigrantes ilegales delincuentes” en cárceles estatales sean transferidos a las autoridades federales. A continuación, extendió la solicitud a todos los individuos con órdenes de arresto activas o antecedentes criminales, quienes también deberían ser entregados para su deportación inmediata. El tercer punto solicitó que todas las fuerzas policiales estatales y locales acepten la entrega de inmigrantes ilegales arrestados por la policía local y, como último aspecto, remarcó que estos organismos deben colaborar activamente con los agentes federales responsables de la detención de extranjeros en situación irregular.

Según detalló Notimérica, Trump defendió estas instrucciones señalando diferencias entre los estados gobernados por republicanos y las entidades controladas por demócratas. Como ejemplo, citó datos de los estados de Texas, Georgia, Florida, Tennessee y Luisiana, donde durante el último año el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 150.245 inmigrantes indocumentados señalados de cometer delitos, sin que esas acciones desataran protestas, disturbios ni caos, en palabras del presidente. Trump argumentó que este resultado positivo se debe a la cooperación entre ICE y la policía local en estos lugares.

Frente a esa comparación, el mandatario aseguró que las ciudades y estados considerados “santuario” se están negando a colaborar con el ICE y están “alentando a los agitadores de izquierda a obstruir ilegalmente sus operaciones”. Según Trump, estas políticas priorizan los derechos de los inmigrantes ilegales frente a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. En relación directa con este punto, sostuvo que “trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”, refiriéndose a los fallecimientos durante los recientes operativos federales en Minnesota.

Notimérica consignó que Trump solicitó además al Congreso que apruebe una legislación dirigida a eliminar las “ciudades santuario”, definiéndolas como jurisdicciones que limitan la colaboración con las autoridades federales para la aplicación de leyes migratorias. El presidente afirmó que estas ciudades son, desde su punto de vista, la principal causa de los problemas surgidos en el marco de las redadas federales y el aumento de tensiones a nivel local.

Según documentó el medio, la declaración del presidente se produjo tras varias jornadas en las que los operativos del ICE y la Patrulla Fronteriza en Minnesota han sido objeto de controversia. Algunos de estos procedimientos incluyeron la muerte de dos estadounidenses y la detención de un niño de cinco años, hechos que motivaron una respuesta inmediata de las autoridades municipales y estatales. Dichos funcionarios exigieron la salida de las fuerzas federales adicionales del estado y la finalización de lo que denominaron una “ocupación”, en un contexto marcado por manifestaciones y expresiones públicas de rechazo por parte de la población.

Notimérica informó que, durante los acontecimientos recientes, la percepción sobre el uso de fuerzas federales ha generado divisiones dentro del estado y alimentó el debate nacional sobre la cooperación entre los gobiernos locales y el Ejecutivo federal en materia de inmigración. Según fuentes citadas por el medio, el presidente reiteró su postura de que los políticos demócratas deben anteponer la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y colaborar para lograr rápidas deportaciones de inmigrantes ilegales con antecedentes penales.

En suma, la postura expuesta por Trump y su solicitud de cooperación inmediata reflejan el momento de alta tensión política y social en torno a la aplicación de políticas migratorias en Minnesota y otros estados del país, en especial en aquellos catalogados como “ciudades santuario”, según describió Notimérica.