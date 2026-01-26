Tecnifuego plantea establecer criterios comunes para las alarmas de incendios gestionadas de forma remota

En la experiencia de la pandemia, numerosas alertas de incendio enviadas desde equipos automáticos no recibían atención inmediata si los sistemas permanecían desatendidos en edificios vacíos, lo que propició que ciertos eventos no fueran identificados a tiempo. Este vacío en la supervisión y comunicación ha impulsado a la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios (Tecnifuego) a preparar un documento técnico que redefine los criterios para la gestión remota de sistemas contra incendios, cuya presentación oficial está prevista para el 24 de febrero durante el Salón Internacional de la Seguridad (SICUR), el encuentro más relevante de la industria en España, según informó Europa Press.

El medio detalló que el propósito central de este documento es servir como marco de referencia para la supervisión remota de alarmas de incendios y estructurar los servicios que ofrecen las Centrales Receptoras de Alarmas de Incendio (CRI). Estos centros reciben, validan y comunican las alertas surgidas en instalaciones protegidas, lo cual resulta crucial cuando se aumenta la conectividad de los sistemas de detección automática y se requiere una vigilancia constante para actuar de manera inmediata ante cualquier indicio de incendio.

Según publicó Europa Press, el vicepresidente de Tecnifuego, Antonio Tortosa, explicó que las centrales de detección de incendios deben operar en continuidad y mantenerse atentas en todo momento para responder a cualquier señal de peligro. Durante la pandemia, muchas alarmas quedaban sin supervisión porque no había personal en las instalaciones, lo que derivaba en incendios no detectados hasta que el daño ya estaba hecho. A su juicio, el nuevo documento propone que cada alarma de incendio conecte directamente a una central receptora, lo que garantizaría la recepción instantánea de información ante un conato o alarma validada. En caso de detectarse un evento, la central comunica de inmediato a los propietarios y, si no recibe respuesta, al 112 para coordinar la intervención de los bomberos.

El texto técnico estructurado por Tecnifuego establece criterios de referencia orientados a asegurar la continuidad, la efectividad y la fiabilidad de la vigilancia en la gestión remota de este tipo de instalaciones. Además, define el papel de los actores involucrados: los usuarios finales, las empresas encargadas de la instalación y el mantenimiento de los equipos, y las propias centrales receptoras de alarmas. La propuesta responde tanto al aumento del uso de sistemas automatizados de monitoreo como al cambio constante del marco normativo que regula este sector, según reportó Europa Press.

En palabras de Antonio Tortosa, “no hay una norma específica para esto”, aunque desde la asociación se espera que las autoridades competentes logren desarrollar una normativa formal basada en estas recomendaciones. Tras la presentación del documento en SICUR, explicó que la intención es remitir el texto al Ministerio de Industria y Turismo y al Ministerio del Interior. El objetivo es que estas carteras valoren las directrices propuestas y puedan convertirlas en una base legal adaptada a las necesidades detectadas en la gestión remota de alarmas, consignó Europa Press.

Tortosa también recalcó ante Europa Press la importancia de que las centrales receptoras mantengan una operatividad permanente y establezcan flujos de comunicación suficientemente sólidos como para no depender de la presencia física de personas en los edificios monitorizados. En la pandemia quedó patente la vulnerabilidad de los sistemas cuando no hay supervisión directa, lo que motivó la redacción de estos nuevos lineamientos técnicos.

De acuerdo con Europa Press, el documento no solo aborda la gestión de señales de alarma, sino que también fija recomendaciones para mejorar la coordinación entre los diferentes agentes involucrados y fortalecer la seguridad en el envío y el procesamiento de las comunicaciones de alerta. Al desarrollar un marco común para la supervisión remota, Tecnifuego busca que los servicios asociados ganen en eficacia y confianza, en línea con las exigencias tecnológicas y legales del sector de la protección contra incendios en España.