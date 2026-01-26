Spitzer (Civitatis): "No está en nuestro horizonte una salida a bolsa; apostamos por crecimiento sostenible"

El plan de expansión internacional de Civitatis se centrará principalmente en América Latina, donde la compañía española dedicada a la venta online de actividades y excursiones en español y portugués prevé alcanzar un crecimiento superior al 30% para 2026. De acuerdo con Europa Press, el reto pasa por adaptarse a la diversidad de la región e integrarse localmente, tanto en métodos de pago como en las particularidades de consumo, y no limitarse a operar como una empresa extranjera.

De acuerdo con la publicación de Europa Press, Andrés Spitzer, recién nombrado CEO, explicó que el objetivo en América Latina consiste en consolidar a Civitatis como referente local, impulsando alianzas estratégicas y servicios digitales dirigidos tanto a viajeros directos como a agencias de viaje. Actualmente, la compañía reporta contar con 23.000 agencias afiliadas en la región, lo que representa más de la mitad de las 40.000 agencias asociadas a nivel global, un dato relevante ya que en estos mercados la intermediación de agencias tiene un peso considerable frente al cliente directo, modelo predominante en España.

La estructura de gestión de Civitatis en América Latina se articulará en torno a tres centros operativos: México, destinado a la coordinación de México, Estados Unidos y Centroamérica; Argentina, para el manejo de Sudamérica hispanohablante; y Brasil. Entre los acuerdos comerciales relevantes que se están desarrollando en la región, el medio Europa Press señala la distribución en exclusiva de entradas para parques Disney, así como nuevos convenios con la aerolínea Avianca y la ampliación de servicios digitales vinculados a conectividad y seguros.

Además de los planes de internacionalización, Spitzer aseguró durante la entrevista con Europa Press que la tecnología jugará un papel central en la estrategia de la compañía. El reciente lanzamiento de una nueva app móvil transforma el modelo de negocio de Civitatis de ser una herramienta transaccional a convertirse en un acompañante integral para los viajeros. Bajo el concepto 'My Trips', la aplicación permite a los usuarios centralizar desde reservas e itinerarios, hasta productos complementarios como traslados, seguros y, próximamente, tarjetas eSIM virtuales, todo ello disponible sin requerir conexión continua a internet.

La innovación tecnológica incluye la incorporación de inteligencia artificial, destinada a hiperpersonalizar la experiencia del usuario según preferencias, historial y contexto, según detalló Spitzer a Europa Press. El directivo recalcó que la "misión es transformar la forma de viajar: inspirar, organizar y acompañar a las personas en cada etapa del viaje, todo en un solo lugar".

Sobre el modelo de negocio, la firma enfatiza que ha operado siempre bajo criterios de rentabilidad y autofinanciación. Europa Press reportó que Civitatis nunca ha dependido de rondas frecuentes de inversión para sostener su crecimiento, diferenciándose de otras firmas tecnológicas del sector. Incluso después de la entrada en 2022 del fondo Vitruvian Partners como accionista mayoritario, la gestión se ha mantenido enfocada en la construcción de valor a largo plazo y en evitar prácticas como la "quema de caja".

Respecto al futuro corporativo, Spitzer afirmó con claridad a Europa Press que "no está en nuestro horizonte actual realizar una salida a Bolsa", acentuando la intención de continuar como empresa privada. El ejecutivo también aclaró que la prudencia en la inversión y el crecimiento caracterizan el funcionamiento de la compañía y subrayó que el objetivo es seguir expandiéndose sin recurrir a los mercados públicos como fuente de financiación.

El catálogo de Civitatis, compuesto por actividades cuidadosamente seleccionadas, pone el foco en la calidad más que en la cantidad. Según publicó Europa Press, la empresa sostiene una valoración media de 9,1 sobre 10 entre sus usuarios y, cada mes, alrededor de 1,2 millones de viajeros utilizan sus servicios. El enfoque en la "curación extrema" de las propuestas y la colaboración con socios estratégicos forman parte fundamental de la identidad de la compañía, que aspira a mantener este modelo mientras fortalece su presencia global.

Andrés Spitzer, quien ha formado parte de compañías como Amazon y ha desarrollado diferentes proyectos como emprendedor en el sector tecnológico, asume la dirección de Civitatis en pleno aniversario número 18. El reto planteado consiste en guiar a la firma en esta etapa, consolidando su ADN y adaptando continuamente la tecnología a las necesidades cambiantes de los viajeros. Tal como informó Europa Press, la empresa afronta el futuro con una estrategia basada en la solidez financiera, la hiperpersonalización tecnológica y la diversificación en mercados latinoamericanos de rápido crecimiento.