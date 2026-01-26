Seattle Seahawks y New England Patriots jugarán la Super Bowl de la NFL el 8 de febrero

La posibilidad de ver de nuevo a Seattle Seahawks y New England Patriots disputando la final del fútbol americano en el Levi's Stadium de Santa Clara se concretó tras superar ambos equipos encuentros ajustados en las finales de conferencia. De acuerdo con la información publicada por el medio original, la Super Bowl número 60 contará con una reedición de equipos que ya se enfrentaron hace once años en el máximo encuentro de la NFL, donde los Patriots se impusieron por un marcador de 28-24, negando entonces la opción del segundo título a los Seahawks.

Según consignó la fuente, el enfrentamiento decisivo se celebrará el próximo 8 de febrero en San Francisco. En esta oportunidad, ambas franquicias llegan tras superar a contrincantes exigentes en partidos marcados por la paridad y decisiones definidas en los últimos minutos. Los Patriots vencieron a los Denver Broncos por 10-7 en la final de la Conferencia Americana, mientras que los Seahawks lograron imponerse 31-27 a Los Angeles Rams, asegurando el cuarto pase de su historia a la Super Bowl.

El medio resaltó que para los Patriots será la duodécima aparición en el último juego de la temporada, siete años después de que Tom Brady lograse igualar el récord de seis campeonatos, hazaña compartida entonces con los Pittsburgh Steelers. La franquicia de New England ya no cuenta con Brady, pero ha incorporado a Drake Maye como mariscal de campo titular, quien busca dejar su huella guiando al equipo hacia un nuevo Vince Lombardi. La dirección técnica recae actualmente en Mike Vrabel, quien podría convertirse en el primer personaje en la historia de la NFL en haber sido campeón tanto como jugador —logrando anillos en 2002 y 2005— como en su etapa como entrenador principal del mismo club.

La crónica de los Patriots ante los Broncos recoge que la caída del mariscal rival, Bo Nix, condicionó el encuentro, lo que permitió a los visitantes igualar el marcador ante un inicio favorable para Denver con un touchdown de Courtland Sutton. Drake Maye empató antes del descanso, en medio de condiciones de juego adversas derivadas de una fuerte nevada. Esta situación complicó los intentos de anotación mediante tiros de campo, con errores de ambos pateadores: Will Lutz para los locales y Andy Borregales para los Patriots.

Al reiniciarse el partido tras el descanso, Borregales acertó su tiro de campo, dándole a New England una ventaja mínima pero suficiente gracias al desempeño defensivo que se mantuvo hasta el final. Un nuevo intento fallido de Lutz por igualar el tanteador terminó interceptado por Leonard Taylor, reforzando la superioridad visitante que ratificó finalmente Christian Gonzalez con una intercepción al suplente Jarrett Stidham, lo que permitió a Maye asegurar la posesión final y cerrar la clasificación a la final nacional.

Los Seahawks, por su parte, se impusieron en el duelo de la Conferencia Nacional en casa ante los Rams. Según detalló la fuente, el enfrentamiento se mantuvo parejo a lo largo de todo el duelo, aunque en el último cuarto ninguno de los equipos logró sumar puntos. En el conjunto de Seattle destacaron las proyecciones de Kenneth Walker III y las recepciones de Jaxon Smith-Njigba, mientras que Sam Darnold, su mariscal de campo, cumplió una labor decisiva a pesar de sufrir molestias físicas. Por parte de los Rams, Matthew Stafford mantuvo a su equipo en la disputa lanzando tres pases de anotación.

El desarrollo del partido mostró ventajas parciales alternas: los Rams llegaron a adelantarse por 13-10 tras un touchdown de Kyren Williams, aunque un contraataque de los locales les permitió irse al descanso arriba por 17-13 gracias a una acción efectiva entre Darnold y Smith-Njigba. En el tercer periodo, un error de recepción en el despeje por parte de los visitantes generó una oportunidad que los Seahawks aprovecharon con un touchdown de Jake Bobo.

La reacción de los Rams llegó con un touchdown de Davante Adams, aunque la ventaja se mantuvo a favor de los locales tras una jugada clave de Cooper Kupp, quien devolvió la diferencia a once puntos. Puka Nacua realizó una recepción relevante en el cierre del tercer cuarto, acercando a los Rams a un 31-27 que abocó el tramo final a una disputa defensiva cerrada. Destacó especialmente un desvío de Devon Witherspoon en la zona de anotación que evitó el touchdown visitante en los últimos minutos.

El desenlace del juego dejó a los Seahawks sin oportunidades de ampliar el marcador, aunque controlando el tiempo suficiente para negar cualquier posibilidad de recuperación a Los Angeles Rams, según describió la fuente. Este resultado concede a Seattle la posibilidad de buscar un nuevo título, después de once años de aquella derrota contra los Patriots en la Super Bowl, reforzando la carga histórica y las expectativas de revancha sobre el escenario de Santa Clara.

Las victorias de ambas franquicias cristalizan la posibilidad de que los Patriots, ahora bajo la conducción de Maye y Vrabel, alcancen el récord de convertirse en el club más ganador en la historia del trofeo Vince Lombardi, mientras que los Seahawks aspiran a reivindicar su legado frente al mismo rival que les arrebató la gloria hace más de una década. El medio especificó que esta edición de la Super Bowl reúne así todos los ingredientes de una final marcada tanto por antecedentes históricos como por una renovación de protagonistas dispuestos a escribir un nuevo capítulo en la máxima cita del fútbol americano estadounidense.