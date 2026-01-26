Puente: "Si se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz, no se hubiera visto nada"

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, detalló que la parte del raíl donde se produjo la ruptura responsable del descarrilamiento en Adamuz, Córdoba, era un segmento nuevo instalado en mayo de 2025, conectado a través de una soldadura reciente con el carril antiguo. Según informó Europa Press, el ministro remarcó la importancia de analizar con precisión tanto la soldadura como el propio raíl para determinar la causa concreta de la fisura. Esta investigación señalará si el origen del accidente se encuentra en un defecto en la soldadura o en la torsión inesperada del material.

En su intervención en TVE, recogida por el medio Europa Press, Puente aclaró que, de haberse auscultado la vía solo un día antes del incidente, no se habría detectado ningún indicio del inminente fallo. Indicó que la tecnología de auscultación empleada no habría revelado una anomalía previa al accidente, lo que respalda la naturaleza inédita del evento. La autoridad ministerial puntualizó que, aunque se ha descartado la hipótesis de sabotaje como la explicación principal, esta posibilidad no ha sido eliminada por completo, si bien no se considera prioritaria en la investigación actual.

Puente caracterizó el accidente como un suceso de detección compleja por las circunstancias en las que se produjo la ruptura, subrayando lo poco común que resulta anticipar este tipo de fallos mediante los protocolos regulares de inspección. Explicó que el descarrilamiento se desencadenó cuando la fractura del carril impidió la continuidad de los bogies del tren, provocando que los ejes quedaran sin soporte sobre la vía. Según reportó Europa Press, ese desplome de la estructura generó que el peso del tren recayera sobre el raíl fracturado, lo que resultó en el descarrilamiento.

El ministro reiteró que la rotura al lado de la soldadura corresponde a un fenómeno que, según los especialistas, suele ocurrir en este tipo de escenarios y recalcó que esto no implica de inmediato que la soldadura sea la causa raíz. Matizó que la investigación de laboratorio es necesaria tanto para el raíl nuevo como para la unión soldada, con el fin de esclarecer los factores que influyeron en el fallo del material.

Interrogado sobre el mantenimiento, Puente defendió que el tramo afectados no presentaba deficiencias previas y que los métodos convencionales de revisión no habrían detectado el riesgo, conforme publicó Europa Press. Añadió que este accidente se cataloga como “extraño” debido a su naturaleza inesperada y la dificultad para antecipar la ruptura.

La principal hipótesis de trabajo apunta a una eventualidad originada en la zona donde el nuevo carril se une al antiguo por medio de la soldadura. La investigación técnica en curso se orienta a delimitar si existió una falla en la soldadura o si el propio raíl cedió por la presión o torsión experimentada al paso del tren. Tal como detalló Europa Press, los estudios previstos incluirán pruebas en laboratorio sobre los segmentos extraídos del trazado, para esclarecer las tensiones o imperfecciones que pudieron desencadenar el incidente.

Por último, Puente insistió en la necesidad de atender a los resultados expertos que ofrecerán un análisis detallado de las causas del accidente, asegurando que la revisión y mantenimiento previos cumplían con los estándares exigibles y que la fiscalización ordinaria de la vía no detectó ningún indicador de fallo antes del descarrilamiento. Según Europa Press, el ministro enfatizó el compromiso de su cartera con la transparencia y el rigor técnico en las investigaciones abiertas tras el siniestro ferroviario en Adamuz.