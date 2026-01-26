Nvidia refuerza su colaboración con CoreWeave e invertirá 1.690 millones en el proveedor de IA

La ampliación del acuerdo entre Nvidia y CoreWeave contempla la aceleración en la construcción de más de 5 gigavatios en fábricas de inteligencia artificial antes de 2030, con el objetivo de fortalecer la adopción global de tecnologías avanzadas para procesos fabriles, según detalló el medio Europa Press. Este impulso estratégico se materializa por medio de una inversión de 2.000 millones de dólares (1.690 millones de euros) por parte de Nvidia en CoreWeave, proveedor de infraestructura en la nube especializado en soluciones de inteligencia artificial.

El acuerdo prevé que CoreWeave desarrolle y gestione fábricas de IA con la tecnología de computación acelerada de Nvidia, contribuyendo a expandir la infraestructura necesaria para responder a la expansión internacional del sector. Europa Press dio cuenta de que la adquisición se realizó por un valor de 87,20 dólares por cada acción de Clase A de CoreWeave, consolidando así la posición accionarial de Nvidia, que ostenta sobre el 6% de participación en la empresa.

La transacción se suma a otro movimiento notable de Nvidia en septiembre pasado, cuando la tecnológica estadounidense acordó un pedido de capacidad de computación en la nube a CoreWeave por valor de 6.300 millones de dólares (5.324 millones de euros), según informó el mismo medio. Esta política de inversión responde a la creciente presión de los mercados y los clientes por acelerar los desarrollos en inteligencia artificial.

La integración de nuevas tecnologías, como la plataforma Rubin, las CPU Vera y los sistemas de almacenamiento Bluefield de Nvidia, permitirá a CoreWeave adoptar múltiples generaciones de infraestructura computacional de manera temprana. Europa Press explicó que la solidez financiera resultante de este acuerdo posibilitará a CoreWeave adquirir terrenos, energía y estructuras para construir la red de instalaciones necesarias.

Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, expresó según Europa Press que “la IA está entrando en su próxima frontera e impulsando el mayor desarrollo de infraestructura en la historia de la humanidad”. Desde CoreWeave, Michael Intrator, presidente y CEO, señaló que la ampliación de la colaboración pone de manifiesto la alta demanda de los clientes y “las señales del mercado a medida que los sistemas de IA avanzan hacia la producción a gran escala”.

Ambas empresas apostaron por expandir la disponibilidad de soluciones de inteligencia artificial, alineando sus estrategias para fortalecer la infraestructura a gran escala y anticipar la demanda de sistemas avanzados. El medio Europa Press incluyó que la inversión permitirá que CoreWeave mantenga su competitividad y la capacidad de escalar operaciones, empleando en todo momento las más recientes innovaciones ofrecidas por Nvidia en el ámbito de arquitecturas computacionales y almacenamiento de datos.

La plataforma operativa de CoreWeave, equipada con tecnología líder de Nvidia, busca situarse como una de las principales opciones para empresas y desarrolladores que requieren infraestructura robusta en la nube, analizó Europa Press. El acuerdo reforzado entre ambas compañías promete beneficiar a sectores múltiples que dependen del procesamiento acelerado de datos y la inteligencia artificial para sus operaciones cotidianas y proyectos de desarrollo.

El flujo de recursos financieros acordado proporcionará a CoreWeave los medios para avanzar en la adquisición de capacidades indispensables tales como terrenos, fuentes de energía y estructuras físicas, enfocándose en la creación de centros fabriles de IA que respondan a los requerimientos del mercado global. Europa Press precisó que la cooperación facilitó una adopción anticipada de tecnologías de última generación, situando a CoreWeave entre los líderes capaces de responder a la rápida evolución de la demanda en este sector.

Las compañías presentaron el acuerdo como una apuesta a largo plazo para desarrollar infraestructuras fundamentales en la transformación digital impulsada por la inteligencia artificial. De acuerdo con Europa Press, la implicación directa de Nvidia en el capital y la estrategia de CoreWeave representa un testimonio de la confianza en el crecimiento sostenido del negocio y su enfoque en la innovación constante.