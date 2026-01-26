Agencias

Malí "neutraliza" a cerca de un centenar de "terroristas" en un bombardeo cerca de la frontera con Burkina Faso

El Ejército informó que tras identificar una base de combatientes armados en una zona boscosa realizaron un ataque aéreo que dejó un saldo significativo de insurgentes abatidos y equipamiento destruido, según un comunicado difundido por las autoridades

El bombardeo aéreo llevado a cabo por las fuerzas armadas de Malí tuvo lugar tras una operación de reconocimiento y vigilancia que permitió la localización de una base de combatientes armados en la zona boscosa de Soussan, situada al oeste de Dioila y al suroeste de Zantiguila, cerca de la frontera con Burkina Faso. Según informó el Ejército de Malí en un comunicado difundido a través de redes sociales y citado por diversas agencias internacionales, la acción resultó en la “neutralización” de aproximadamente un centenar de presuntos insurgentes y en la destrucción de diverso equipamiento bélico, aunque las autoridades no precisaron la afiliación concreta de los objetivos atacados.

De acuerdo con lo publicado por el Ejército maliense, la intervención surgió a partir de tareas previas de reconocimiento que permitieron detectar la presencia de una “base de grupos armados terroristas”. Tras identificar este emplazamiento, las fuerzas armadas lanzaron un bombardeo aéreo sobre el bosque de Soussan, en el contexto de la persistente lucha contra la inseguridad en la región sur del país. El comunicado oficial indicó que el resultado fue “más de un centenar de terroristas neutralizados, además de la destrucción de material”, subrayando además que las operaciones de vigilancia y combate continúan en diversas zonas del territorio.

El Ejército destacó en su mensaje la continuidad de la ofensiva militar contra diversas estructuras insurgentes, haciendo hincapié en la vigilancia constante y en la determinación de “seguir sin descanso la lucha contra el terrorismo en todas sus formas”. Según detalló el mismo comunicado, la Fuerza Armada de Malí ha desplegado una política activa de operaciones aéreas y terrestres para hacer frente a la expansión de grupos armados, principalmente en áreas de difícil acceso, como los bosques próximos a la frontera oeste.

Horas antes de la acción referida en Soussan, el propio Ejército informó sobre un bombardeo realizado el 24 de enero en la región situada al sureste de Mourdiah, una localidad ubicada en el norte de la capital Bamako. En este caso, las autoridades hablaron del impacto logrado contra “un importante grupo de presuntos terroristas”, aunque no proporcionaron detalles sobre las bajas ocasionadas ni los daños materiales resultantes de la operación.

El contexto político y militar en el que se desarrollan estas operaciones está marcado por la gestión de la actual junta militar, instalada en Malí tras los golpes de Estado ocurridos en agosto de 2020 y mayo de 2021. Ambas asonadas fueron lideradas por Assimi Goita, quien desempeña el rol de presidente de transición. A raíz de estos acontecimientos, según informó el medio, el gobierno maliense ha profundizado sus relaciones con Rusia y ha ido progresivamente distanciándose de potencias occidentales como Francia y de sus antiguos socios internacionales, lo que ha supuesto un cambio en la política exterior y de defensa del país.

Malí enfrenta desde hace años la presencia de diversas organizaciones armadas que operan en el centro y norte del país, agravando la crisis de seguridad y obligando a las autoridades a reforzar las operaciones militares. Según consignó el mismo comunicado del Ejército, la lucha contra estos grupos lleva a las fuerzas armadas a realizar constantes patrullajes y ataques selectivos, utilizando equipamiento aéreo y táctico adaptado al terreno. Las fuentes militares notifican que acciones como la de Soussan buscan debilitar la capacidad operativa de los grupos armados y limitar su capacidad de desplazamiento a través de las fronteras regionales.

La comunicación oficial puso de relieve la determinación de las Fuerzas Armadas de Malí en su objetivo de asegurar la estabilidad y reducir la amenaza de los grupos armados. Según detalló el Ejército, cada operación se ajusta a labores de inteligencia previas y se dirige hacia sectores estratégicos en los que se detecta actividad insurgente, como son los bosques y áreas limítrofes. El comunicado concluyó destacando que las fuerzas continúan desplegadas “sin descanso” en la protección del territorio y el combate a los distintos grupos considerados como terroristas.

El control y la vigilancia de áreas cercanas a Burkina Faso presenta desafíos significativos debido a las características geográficas y la densidad forestal, lo que, según reiteró la fuente castrense, obliga al uso de medios aéreos para la identificación y posterior ataque de bases insurgentes. Las operaciones mencionadas han recibido diferentes valoraciones a nivel interno y regional, pero desde el Ministerio de Defensa se asegura que todas responden a la estrategia de erradicación de la inseguridad.

Tal como reportó el Ejército de Malí, las bases insurgentes suelen ubicarse en áreas escasamente pobladas, lo que dificulta la identificación y rastreo de los movimientos armados. Durante los últimos meses, la región fronteriza con Burkina Faso ha sido escenario de varios enfrentamientos y ataques, por lo que las autoridades continúan insistiendo en la necesidad de mantener e intensificar la presión militar sobre estos actores armados.

La situación política derivada de los sucesivos golpes de Estado ha transformado la orientación internacional de Malí y, en este escenario, el fortalecimiento de las capacidades militares y la cooperación con nuevos aliados han formado parte de la nueva estrategia de defensa decretada por las autoridades de transición. La permanencia de la inseguridad y la actividad armada en el sur y centro del país motivan, según indicaron fuentes oficiales, el desarrollo de operativos como el descrito en Soussan y la continuidad de la campaña militar antiterrorista.

MalíEjército de MalíAssimi GoitaRusiaSoussanBurkina FasoBombardeoTerrorismoDioilaZantiguilaEUROPAPRESS

