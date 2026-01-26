Madrid-Unicaja, Valencia-Joventut y Barça y Tenerife esperan a Murcia o Baskonia en la Copa

La definición de los cabezas de serie todavía no está cerrada de cara a la próxima edición de la Copa del Rey de baloncesto. De acuerdo con la información difundida por el medio, la última plaza de cabeza de serie depende del resultado del partido pendiente entre Dreamland Gran Canaria y Kosner Baskonia. Este encuentro determinará si los vitorianos ocupan la plaza o si, en caso contrario, recae en el UCAM Murcia, lo que a su vez influirá en los emparejamientos definitivos de la primera ronda del torneo.

Según consignó el medio, la Copa del Rey de baloncesto de 2026 se celebrará entre el 19 y el 22 de febrero en el Roig Arena de Valencia y contará con enfrentamientos destacados en los cuartos de final. El sorteo, realizado en el Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía, dejó como duelos confirmados un partido inaugural entre el anfitrión Valencia Basket y el Joventut de Badalona, además de un cruce directo entre Real Madrid y Unicaja. Estos encuentros abren una competición que estrenará sede, ya que será la primera vez que el Roig Arena alberga un torneo de esta magnitud.

El sorteo determinó que Barça y La Laguna Tenerife esperan rival, que saldrá del resultado del partido pendiente y de la clasificación resultante. Tal como detalló el medio, los posibles emparejamientos para los cuartos de final son los siguientes: Real Madrid tendrá como adversario a Unicaja Málaga; el equipo local, Valencia Basket, enfrentará al Joventut de Badalona; el Barça y La Laguna Tenerife jugarán contra UCAM Murcia o Kosner Baskonia, dependiendo de cómo se resuelva el cupo de cabeza de serie. De este modo, los cruces tienen la particularidad de que sólo dos partidos están completamente definidos, mientras que los otros dos dependen de la resolución de la última plaza en disputa.

El proceso ha involucrado a los ocho equipos que lograron su clasificación tras la conclusión de la jornada 17 de la Liga Endesa. Como detalló el medio, Los clubes que participarán en el torneo son Real Madrid, Valencia Basket, Barça, Kosner Baskonia, UCAM Murcia, Unicaja, La Laguna Tenerife y Joventut Badalona. La identidad del último cabeza de serie, crucial para el dibujo final del cuadro, depende del enfrentamiento entre Dreamland Gran Canaria y Kosner Baskonia, aún pendiente de disputar.

En este contexto, una victoria de Kosner Baskonia en Canarias garantizaría a los vitorianos la condición de cabeza de serie. En tal caso, Kosner Baskonia se mediría ante La Laguna Tenerife. Si por el contrario, el Baskonia cae derrotado, el UCAM Murcia adoptaría la posición de cabeza de serie y el emparejamiento sería entre La Laguna Tenerife y el conjunto murciano, manteniéndose el Barça como rival de los vitorianos en cuartos de final.

El acto del sorteo tuvo lugar este lunes, según informó el medio, y fijó los enfrentamientos en un ambiente donde aún quedaban aspectos por resolver, a la espera de que se complete el calendario regular para definir los duelos definitivos. El formato de la Copa del Rey mantiene la tensión en la clasificación hasta la última jornada y otorga especial relevancia a los partidos pendientes, como es el caso del encuentro entre Dreamland Gran Canaria y Kosner Baskonia, cuyo desenlace tendrá impacto directo en el cuadro de la competición.

Esta edición de la Copa del Rey se presenta también como un acontecimiento relevante por su sede. El Roig Arena, espacio recientemente inaugurado, servirá como escenario para la fase final de la competición, lo que añade un elemento novedoso a esta edición del torneo. La oportunidad de albergar un evento de estas características aspira a consolidar el recinto como referencia dentro del baloncesto nacional e internacional.

Con la resolución pendiente que involucra a Dreamland Gran Canaria y Kosner Baskonia, los equipos y aficionados esperan por conocer los cruces definitivos, aspecto que puede modificar tanto las previsiones iniciales como el desarrollo posterior del torneo, según informó el medio. El último puesto de cabeza de serie representa un factor clave y, hasta que el calendario se regularice completamente, la configuración de los cuartos de final permanece sujeta a este resultado.

La Copa del Rey de 2026 reunirá, por tanto, a los equipos más destacados de la Liga Endesa, con emparejamientos que pueden influir de manera significativa en el desarrollo posterior de la competición. La expectación gira en torno al desenlace del choque Canarias-Baskonia para cerrar de forma definitiva un cuadro que ya ha generado comentarios y previsiones entre los protagonistas y seguidores del baloncesto nacional.