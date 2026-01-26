Agencias

Madrid llega a Madrid Fusión con un homenaje al rabo de toro, degustaciones y un acuerdo con Lima

La feria culinaria reunió figuras destacadas, impulsó nuevas colaboraciones internacionales y ofreció experiencias exclusivas del recetario local, talleres de especialidad y reconocimientos a referentes del sector, consolidando la proyección global de la capital en gastronomía

La firma del acuerdo ‘DeLiMadrid’ entre Madrid y Lima abrió nuevas perspectivas para la proyección internacional de la cocina madrileña y peruana, fomentando la cooperación y el intercambio cultural a través de iniciativas compartidas. Según detalló el medio El País, la rúbrica se llevó a cabo durante la inauguración de la 24ª edición de Madrid Fusión, impulsando la colaboración entre ambas ciudades para fusionar sus tradiciones culinarias y promover acciones conjuntas en materia gastronómica.

Durante la jornada inaugural, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, asistió en el pabellón 14 de Ifema Madrid para subrayar la relevancia de la cita. El medio El País consignó que el regidor destacó la importancia de Madrid Fusión al calificarlo como el mayor evento gastronómico celebrado en España, señalando la participación de cerca de 1.800 inscritos, más de 250 expositores, y una previsión de afluencia de 26.000 visitantes. Martínez-Almeida consideró que esta feria representa una seña de identidad para la capital, colocando a Madrid como referencia en oferta culinaria.

El programa del Ayuntamiento de Madrid en la feria incluyó un homenaje especial al rabo de toro, reconocido plato tradicional madrileño. Según publicó El País, el acto contó con un taller impartido por el restaurante Las Cuevas de Luis Candelas, donde se expuso la historia y transformación de esta receta local. Además, durante el evento se rindió tributo a Félix Colomo, figura relevante de la hostelería madrileña, quien tuvo un papel destacado en la consolidación de este establecimiento histórico. A la ceremonia asistieron la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y representantes sectoriales, junto con integrantes de la Academia Madrileña de Gastronomía.

El medio El País reportó que, a lo largo de las tres jornadas previstas para Madrid Fusión, el estand del Ayuntamiento ofrecerá talleres y degustaciones a cargo de chefs madrileños reconocidos, entre los que se encuentran Rodrigo de la Calle de El Invernadero, Javier Aparicio de Salino, Carmen Capote de 24 Onzas, Estela Gutiérrez de Estela Hojaldres y Carlo Griffo de Quinqué. Además, se incluyen catas organizadas por Smartrentals Group y una degustación diaria de chocolate con churros, preparada por la histórica churrería San Ginés.

En el marco de esta feria, también se anunció la entrega del Premio Ciudad de Madrid al sector de pastelería y panadería local, galardón que se otorgará en el escenario Fusion Pastry y contará con la entrega por parte de la concejala Almudena Maíllo. El evento cuenta igualmente con la presencia y la intervención de Dabiz Muñoz, chef del restaurante DiverXO, el único establecimiento de Madrid distinguido con tres estrellas Michelin, cuya ponencia está patrocinada por el Ayuntamiento.

Dabiz Muñoz expresó ante los medios, según recogió El País, que considera indispensable participar en Madrid Fusión y que, pese a su agenda cargada de nuevos proyectos, este evento tiene un carácter irreemplazable en su agenda. Manifestó: “Me siento madrileño y para mí Madrid Fusión es el mejor congreso del mundo. Nosotros no vamos a ningún otro congreso básicamente porque no tenemos tiempo, porque hacemos mil cosas siempre. Estamos siempre haciendo nuevos proyectos o pensando en nuevos proyectos pero es verdad que Madrid Fusión para mí es insustituible. No me lo puedo saltar, es mi ciudad”.

Desde el sector institucional, se destacó que el acuerdo rubricado entre el alcalde madrileño y su homólogo limeño, Renzo Reggiardo, busca cimentar experiencias y estrategias de promoción conjunta que fortalezcan el alcance global de ambas cocinas. El medio El País indicó que Martínez-Almeida subrayó el auge internacional de la gastronomía peruana y remarcó el valor de este pacto no solo como un esfuerzo colaborativo, sino también como un ejemplo de enriquecimiento cultural.

El desarrollo de esta nueva edición de Madrid Fusión y la variedad de actividades ofrecidas reflejan el papel de la capital como epicentro de tendencias y alianzas culinarias, capitalizando la presencia de figuras sectoriales, degustaciones específicas del recetario local, ponencias y reconocimientos institucionales a actores destacados de la gastronomía local y nacional.

