Las consultas para la formación de un nuevo gobierno yemení en Adén finalizarán "en los próximos días"

Fuentes gubernamentales señalaron que las actuales negociaciones están dirigidas a conformar un gobierno integrado por figuras con experiencia y capacidad para obtener resultados, todo en un contexto de alta presión política y conflicto interno. De acuerdo con lo que publicó la oficina del primer ministro en redes sociales, el objetivo de estas deliberaciones es construir un "equipo de gobierno cohesionado" que garantice la representación de las diferentes sensibilidades y competencias nacionales y que pueda operar con responsabilidad y sentido de unidad. Bajo ese clima, el Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, responsable de las instituciones reconocidas internacionalmente en el país, confirmó este lunes que las consultas para la formación del nuevo gabinete en Adén, que se sucedieron tras la elección de Shaya Mohsen al Zindani como jefe del Ejecutivo, están a punto de concluir y se espera que terminen "en los próximos días", según reportó la agencia de noticias que cubre la agenda del Consejo.

El nombramiento de Al Zindani como primer ministro, hecho público a mediados de enero, tuvo lugar después de la renuncia de Salem Saleh bin Buraik, quien encabezaba el Consejo hasta entonces. Bin Buraik y el resto del aparato de gobierno operan desde Adén, tras verse obligados a abandonar Saná en 2014 debido a la toma de la capital y amplias zonas del territorio yemení por parte de los hutíes, movimiento que alteró el equilibrio institucional del país. Tal como detalló la fuente oficial, Al Zindani ejerció previamente como ministro de Exteriores, lo cual marca una continuidad entre figuras clave en el entorno diplomático y de la administración yemení.

El proceso de formación del nuevo gobierno se desarrolla en medio de una situación interna caracterizada por la inestabilidad y por recientes operativos militares. Según consignó la oficina de comunicación del primer ministro, la coalición que lidera Riad respalda los cambios en el gabinete, lo cual subraya la influencia regional y el interés internacional sobre los equilibrios internos en Yemen. El contexto reciente incluye una ofensiva lanzada por fuerzas vinculadas al Consejo de Transición del Sur (CTS), actor que mantiene el control sobre partes significativas del sur y el este del territorio yemení, y que ha sido determinante en los recientes enfrentamientos por el control de varias provincias, según precisó el medio citado.

En relación con el CTS, El medio informó que, tras consultas mantenidas en Arabia Saudí para abordar las hostilidades, una delegación de los separatistas expresó en un comunicado la supuesta disolución del organismo. Sin embargo, señaló el reporte, ese anuncio fue refutado desde la propia dirección del CTS en Adén, sugiriendo que la publicación pudo darse "bajo coerción" y revelando signos de tensión interna tras la ofensiva armada que tuvo lugar en diciembre.

La formación del futuro gabinete tiene lugar en un escenario complejo. Las autoridades reconocidas internacionalmente buscan un gobierno que encarne la representatividad y la eficiencia administrativa necesaria para responder tanto a las demandas de sus socios regionales e internacionales como a la crisis política que atraviesa el país. Según divulgó la oficina del primer ministro, la representación de la competencia y la experiencia en el nuevo gabinete persigue asegurar que los desafíos políticos y sociales actuales puedan ser abordados desde una lógica de consenso nacional.

En este periodo, el Consejo Presidencial de Liderazgo y las fuerzas que concentran la autoridad en Adén enfrentan el reto de reconstruir la legitimidad interna frente a la influencia de los hutíes y las persistentes divisiones al sur. De acuerdo con el seguimiento de la agencia oficial, este proceso de negociación y conformación del ejecutivo se realiza bajo la expectativa de que una salida consensuada y robusta permita avanzar hacia ciertas condiciones de estabilidad, al menos en el marco institucional representado por el gobierno internacionalmente reconocido.

Las circunstancias actuales han puesto de manifiesto la importancia de garantizar que los nuevos ministros y representantes logren una cooperación efectiva, cuestión que, según fuentes cercanas al Ejecutivo citadas por la oficina del primer ministro, se traduce en la búsqueda de figuras con probada capacidad de gestión y de respuesta ante el escenario de crisis prolongada que afronta Yemen. El resto del período de consultas mantiene la atención tanto de los actores nacionales involucrados como de los mediadores regionales que siguen procurando incidir en el futuro político y militar del país.