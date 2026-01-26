Lady Gaga, Dua Lipa, Nil Moliner o Mónica Naranjo, nominados a los Ticketmaster Awards

La edición de los Ticketmaster Awards de 2026 ha dado protagonismo a la comunidad fan con la creación de la categoría “Fandom Más Entregado”, que reconoce el impacto y la dedicación de los grupos de seguidores más activos en redes sociales. La empresa Ticketmaster informó que la votación en esta y el resto de las categorías permanecerá abierta hasta la medianoche del 1 de febrero de 2026, permitiendo a los usuarios participar a través de las redes sociales de Ticketmaster España y en un formulario específico disponible en la biografía de plataformas como Instagram, Facebook y Tik Tok.

Según detalló Ticketmaster, los galardones tienen el objetivo de distinguir a los artistas, giras y espectáculos en directo con mejor valoración por parte del público, e incluyen la posibilidad de que los seguidores voten no solo en categorías musicales tradicionales, sino también en la dedicada al compromiso de las comunidades fan. Los ganadores se anunciarán el 3 de febrero de 2026, una vez finalizado el periodo de votación.

Entre los artistas internacionales nominados destacan figuras de relevancia como Lady Gaga, Dua Lipa, Blackpink, Billie Eilish, Imagine Dragons y Stray Kids, según publicó Ticketmaster. En la categoría nacional se encuentran nombres notables que han conectado especialmente con el público en vivo, como Nil Moliner, Dellafuente, Rels B, Mónica Naranjo o ELYELLA. La organización también confirmó la presencia de artistas que están impulsando el cambio generacional en la música en directo, como Barry B, Nico Miseria, Verde Prato y Yawners, quienes figuran entre los nominados a “Fresh Artist-Mejor Artista Revelación”.

En esta edición 2026, los Ticketmaster Awards abarcan cuatro categorías principales: Mejor Directo Internacional, Mejor Directo Nacional, Mejor Gira del Año y Fresh Artist-Mejor Artista Revelación. La categoría reservada para los artistas revelación busca destacar a nuevos talentos que, según informó el medio, están marcando tendencias y definiendo el presente y futuro de la música en directo, aportando diversidad y dinamismo al panorama musical.

La participación del público se articula a través de dos vías principales: el acceso a un formulario habilitado en la biografía de las redes sociales de Ticketmaster España y el sistema de comentarios en las publicaciones oficiales de la compañía, donde los usuarios pueden indicar sus nominados favoritos y mencionar a amigos para contribuir a la visibilidad de los artistas elegidos, de acuerdo a la información comunicada por Ticketmaster.

Por otra parte, la inclusión de la categoría especial para “Fandom Más Entregado”, exclusiva para el espacio Fan Corner de Ticketmaster, tiene el objetivo de visibilizar a las comunidades de seguidores que demuestran un compromiso activo y sostenido con sus artistas preferidos, según recogió la empresa. El desarrollo de esta categoría busca fomentar la interacción entre seguidores y ampliar la conversación en torno a los fandoms, que, según Ticketmaster, constituyen una parte esencial en la actual industria musical y tienen una presencia cada vez más destacada en el entorno digital.

El proceso de nominación y votación llevado adelante por Ticketmaster España permite que tanto artistas consolidados como talentos emergentes sean reconocidos directamente por la audiencia. La dinámica de participación abierta hasta febrero de 2026 asegura que los seguidores puedan influir de manera significativa en el resultado final de cada categoría, reforzando la relación entre los intérpretes, las bandas y sus comunidades de seguidores.

Este enfoque de votación popular implica una actualización en la forma en que se otorgan los premios, incorporando la actividad digital y la interacción directa con el público como elementos centrales del proceso. A través de las redes sociales y el formulario en línea, Ticketmaster conecta a los creadores de música con sus audiencias e integra las plataformas digitales a la celebración y reconocimiento de los logros en la música en directo.

Lady Gaga, Dua Lipa, Nil Moliner y Mónica Naranjo representan algunos de los nombres destacados en las listas de nominados de los Ticketmaster Awards 2026, junto con una variedad de artistas nacionales e internacionales que, según reportó Ticketmaster, mantienen una estrecha relación con el público asistente a sus espectáculos. La diversidad de propuestas y estilos musicales presentes en la selección de nominados refleja el amplio espectro de preferencias en la audiencia y el dinamismo de la escena musical contemporánea.

El seguimiento de la votación y el anuncio de los ganadores se realizará íntegramente a través de las plataformas oficiales de Ticketmaster España, según la información publicada por la organización, consolidando el papel de las redes sociales como canal para la interacción y el reconocimiento de los principales exponentes del ámbito musical internacional y nacional.