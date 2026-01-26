Agencias

La popularidad de la primera ministra de Japón se resiente a tan solo dos semanas de las elecciones anticipadas

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha sufrido durante el último mes una caída de casi diez puntos porcentuales de su popularidad, que se encuentra actualmente en torno al 67% a tan solo dos semanas de que se celebren las elecciones anticipadas convocadas por la propia mandataria en un intento de hacerse con un mayor apoyo parlamentario.

En una encuesta difundida este lunes por el diario japonés 'Nikkei', se refleja que Takaichi cuenta ahora con un 67% de los respaldos, frente al 75% con el que contaba el pasado mes de diciembre, por lo que es la primera vez que su índice de popularidad baja del 70% desde que llegó al cargo.

Esta caída se debe a las recientes críticas vertidas en su contra por la disolución del Parlamento y la convocatoria de las elecciones, previstas ahora para el próximo 8 de febrero.

Está previsto que la primera ministra participe a lo largo de la jornada de hoy en un debate televisado junto a los candidatos opositores, donde explicará los principales puntos de su política interior.

Takaichi, que es la primera mujer en ocupar la Jefatura de Gobierno de Japón, ha manifestado que estas elecciones son "necesarias" para obtener más apoyos y formar un nuevo gobierno de coalición que pueda aprobar políticas de forma más holgada.

Tras su nombramiento hace tres meses, Takaichi tuvo que luchar para lograr una coalición entre el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de Innovación de Japón (JIP), quienes obtuvieron una ajustada mayoría en la Cámara Baja.

Una posible victoria electoral también le permitiría obtener un mandato más sólido, a pesar de que el propio PLD se enfrenta a bajos índices de aprobación y a una serie de escándalos.

