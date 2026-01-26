Kiko Rivera lanza su nueva canción dedicada a una persona muy especial... Lola

Mientras permanecía en Nueva York debido a una tormenta de nieve e hielo que interrumpió su viaje, Kiko Rivera sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anticipar un nuevo sencillo titulado "Lola", inspirado en su pareja, la bailaora Lola García. El anuncio se realizó a través de su cuenta de Instagram, donde el artista compartió un fragmento de la canción y relató que la pieza surge de su experiencia sentimental con García, según informó el medio proporcionado.

De acuerdo con la publicación, Rivera enfrentó condiciones climáticas adversas durante una escapada que realizó con su pareja a Estados Unidos, lo que lo llevó a aprovechar el tiempo de aislamiento para preparar y compartir el primer avance de su nuevo trabajo musical. El DJ manifestó que el tema, al que definió como muy especial, está dedicado íntegramente a Lola García, quien ha sido su inspiración principal.

El medio detalló que en la comunicación con sus seguidores, Rivera expresó: "Hay canciones que se hacen con la cabeza... y otras que salen directamente del alma. La próxima es de esas. Se llama Lola". El artista ofreció así los primeros acordes del sencillo y remarcó el carácter íntimo de la composición, afirmando que refleja los sentimientos genuinos que lo unen a García.

En el avance, Rivera relató cómo la canción narra el inicio de su historia con Lola, describiendo el modo en que su relación surgió de manera inesperada y adquirió gran relevancia en su vida. "Cuenta la historia de cómo nos conocimos, de lo que empezó sin buscarse y terminó siendo todo. Una canción nacida desde dentro y dedicada a mi pareja, a lo real, a lo que se siente de verdad", explicó Rivera en el adelanto, citado por la fuente mencionada.

El medio también consignó que el anuncio suscitó expectativas entre los admiradores del músico, quienes observaron el entusiasmo y la complicidad que la pareja ha mostrado en diversas apariciones públicas. El propio Rivera recalcó que, al escuchar "Lola", sus seguidores comprenderán la evolución y fortaleza de la relación, pese a los rumores que han circulado sobre la pareja en distintos momentos.

Sobre la fecha de lanzamiento, el artista indicó que, aunque todavía no está definida, la publicación estará disponible "muy pronto". Rivera concluyó su mensaje asegurando: "Muy pronto podréis escucharla. Y cuando lo hagáis, lo entenderéis todo. Lola. Próximamente", según recogió el medio original.

Esta nueva propuesta musical representa la manera en que Rivera utiliza la música para expresar episodios significativos de su vida personal y conectar con su audiencia, tomando como punto de partida circunstancias inusuales como su reciente experiencia en Nueva York durante el temporal, detalla la fuente. La publicación del adelanto ha generado conversaciones y reacciones entre seguidores y observadores del sector musical, pendientes ahora del estreno oficial de la pieza.