Impulsar la colaboración público-privada y una reserva estratégica de medicamentos, claves para una sanidad resiliente

Durante la jornada celebrada en el Congreso para la presentación del informe 'Autonomía estratégica en salud: Prioridad para España y la UE', se puso en marcha un llamado a establecer sistemas de gestión de datos sanitarios interoperables, gestionados conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, para agilizar la toma de decisiones fundamentadas. De acuerdo con lo informado por Europa Press, el evento reunió a expertos y autoridades del sector con el objetivo de definir estrategias que aumenten la resiliencia del sistema sanitario ante futuras crisis, a través de propuestas enfocadas en reforzar la cadena de suministro de medicamentos y promover la innovación en investigación.

El informe, elaborado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá con la colaboración de Cofares y Moderna, presenta veintiuna recomendaciones estratégicas dirigidas a consolidar la autonomía estratégica en salud dentro de España y alinearla con las prioridades de la Unión Europea. Según detalló Europa Press, una de las principales propuestas consiste en desarrollar modelos de colaboración público-privada que resulten estables y duraderos, junto con la constitución de una reserva estratégica de medicamentos que permita responder a la demanda ordinaria y a potenciales incrementos en situaciones de emergencia.

El presidente de la Fundación Cofares, Eduardo Pastor, destacó durante la jornada que el sector del suministro farmacéutico debe considerarse una infraestructura crítica y que la inversión en su fortalecimiento resulta fundamental. Pastor remarcó que España debe avanzar y convertir la autonomía estratégica en un eje central de la política sanitaria nacional, en sintonía con las directrices marcadas por la Unión Europea. Esta perspectiva se refuerza tras el acuerdo de la OTAN de destinar hasta el cinco por ciento del PIB de los Estados miembros en temas de Defensa durante la próxima década, de los cuales un 1,5 por ciento irá dedicado a la resiliencia y protección de infraestructuras críticas. Pastor sugirió que salud y defensa están estrechamente relacionadas, de modo que sin un sistema sanitario robusto no puede garantizarse la seguridad ni el desarrollo económico del país.

Europa Press reportó que, además de la producción y distribución de fármacos, el documento subraya la necesidad de explorar nuevas fórmulas de inversión y establecer incentivos que atraigan proyectos de investigación y desarrollo al territorio europeo. Estas medidas pretenden contrarrestar la fuga de inversiones causada por incentivos insuficientes en comparación con otras regiones. Por otro lado, se recomienda flexibilizar trámites burocráticos y homogeneizar criterios en autorización, evaluación, financiación y precios de medicamentos en la Unión Europea.

El informe recoge testimonios de profesionales del sector. Enrique Castellón, socio fundador y presidente del Consejo de Administración de Cross Road Biotech, enfatizó que el avance hacia la autonomía estratégica busca anticipar la respuesta sanitaria ante futuras crisis cuya fecha es incierta. Castellón indicó la importancia de dotar al sistema de mayor flexibilidad y de garantizar la autonomía en todos sus componentes, lograble mediante una intensa coordinación tanto dentro de la administración como entre sus distintos niveles. La vulnerabilidad de los sistemas de salud durante la pandemia de Covid-19 sirvió como advertencia sobre la necesidad de preparar mecanismos eficaces ante escenarios similares.

Según detalló Europa Press, el miembro de la Asociación Española de Vacunología, José Antonio Navarro, alertó sobre los riesgos asociados a posibles desabastecimientos de vacunas. Navarro propuso incrementar la inversión, fortalecer la cooperación público-privada, aplicar exenciones fiscales sobre productos considerados de valor estratégico y actualizar la legislación europea y nacional para evitar este tipo de situaciones. El experto citó políticas adoptadas por Estados Unidos, como la implantación de aranceles del 15 por ciento a vacunas procedentes de la Unión Europea y la figura de 'nación más favorecida', junto con la exención de estos aranceles a compañías que inviertan en territorio estadounidense. Según Navarro, este tipo de medidas proteccionistas pueden provocar la deslocalización de la industria europea y otorgar prioridad de abastecimiento a Estados Unidos u otros mercados, lo que supondría un desafío para la capacidad de respuesta sanitaria de España.

En el transcurso de la jornada, César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, y María Jesús García, subdirectora general de Autonomía Estratégica Industrial del Ministerio de Industria y Turismo, participaron en una mesa redonda sobre la colaboración interministerial. Ambos resaltaron que la autonomía estratégica debe integrarse de modo transversal en la estructura administrativa y sectorial. Hernández señaló que la limitada oferta de incentivos dentro de Europa dificulta la atracción de inversión industrial hacia el sector farmacéutico, y abogó por implementar acciones coordinadas tanto a nivel nacional como europeo para apalancar reformas ministeriales.

María Jesús García remarcó, según consignó Europa Press, que el Ministerio de Industria y Turismo está desarrollando una nueva ley de industria en la que la autonomía estratégica adquiere un papel central, con el objetivo de asegurar la producción nacional en los sectores críticos, entre los que figura la salud. La iniciativa busca preparar al país para afrontar situaciones de emergencia mediante el fortalecimiento de la capacidad industrial en sectores clave.

Desde la perspectiva europea, Daniel Calleja, representante de la Comisión Europea en España, identificó cuatro áreas prioritarias: el impulso de una estrategia industrial de salud que incentive la producción y suministro local, el desarrollo de una agenda de productos críticos, la creación de un marco colaborativo abierto con apoyo financiero e innovador, y la promoción de una normativa más sencilla para mejorar la competitividad empresarial. Calleja defendió la necesidad de fomentar la unión entre sector público y privado, aumentar la inversión en investigación y desarrollo, y vincular la digitalización y la inteligencia artificial a la gestión y producción sanitaria.

El documento, según destacó Europa Press, también promueve la elaboración de sistemas de datos sanitarios que puedan gestionarse de manera interoperable, facilitando la toma de decisiones informadas tanto a nivel nacional como regional. Entre sus recomendaciones aparece el estudio de incentivos y proyectos que permitan a Europa atraer inversiones en investigación, así como la revisión y homogeneización de los procedimientos administrativos y comerciales que afectan la cadena de medicamentos.

De acuerdo con Europa Press, estos debates reflejan una preocupación extendida respecto a la posible dependencia exterior en el suministro de tratamientos esenciales y la urgencia de fortalecer la capacidad europea para afrontar crisis sanitarias futuras. El conjunto de propuestas registradas en el informe aspira a situar tanto a España como a la Unión Europea en una posición de mayor autonomía y respuesta eficaz ante desafíos cada vez más frecuentes e impredecibles en materia de salud.