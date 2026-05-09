Seúl y EE.UU. acuerdan proyectos de construcción naval comercial

Seúl, 9 may (EFE).- Seúl y EE.UU. han firmado un pacto de cooperación en construcción naval, el mismo día en que, según medios locales, sus jefes de las carteras de Comercio se reunieron en Washington para abordar los proyectos de inversión surcoreanos ligados a un pacto comercial del año pasado.

El memorando de entendimiento (MOU), firmado el viernes (hora de Washington), prevé la apertura de un centro en Washington este año.

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Ese centro será la base de la iniciativa para ampliar la cooperación en construcción naval comercial, incluidas la modernización industrial e inversión en manufactura marítima, según informó la Administración de Comercio Internacional (ITA), dependiente del Departamento de Comercio de EE.UU.

Ese mismo día, el ministro surcoreano de Industria y Comercio, Kim Jung-kwan, y su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, mantuvieron una reunión, por separado, para abordar las inversiones surcoreanas incluidas en dicho acuerdo, según fuentes anónimas citadas este sábado por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

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Los primeros proyectos de inversión surcoreanos serán dados a conocer en junio, cuando entre en vigor la ley pertinente, dijo Kim el miércoles al llegar a Washington, según la agencia.

En el pacto del año pasado, Seúl consiguió una reducción de los aranceles estadounidenses sobre diversos sectores surcoreanos, incluido el automotriz, al comprometerse a invertir 350.000 millones de dólares, 150.000 millones de los cuales estarían destinados a cooperación naval.

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Aunque el Tribunal Supremo estadounidense anuló los gravámenes "recíprocos" impuestos por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y persiste la incertidumbre tarifaria, Seúl afirmó a finales de febrero que el acuerdo comercial sigue intacto. EFE