Arbeloa: "No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera publica, no se lo merecen"

Madrid, 9 may (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este sábado en rueda de prensa que no "va a quemar a sus jugadores en una hoguera pública" y declaró que Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde no se merecen el trato que están recibiendo después de los dos encontronazos que tuvieron ambos y que terminó con una apertura de expediente por parte del club blanco y una multa de 500.000 euros.

"Tengo que decir dos cosas. Primero, que estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y transparencia con la que han actuado el club. Y dos, que los jugadores han expresado su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón. No voy a quemar a los jugadores en una hoguera pública. No se lo merecen, ninguno de los dos", dijo.

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