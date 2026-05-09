Colonos israelíes profanan un cementerio y fuerzan a palestinos a desenterrar a su hijo

Jerusalén, 9 may (EFE).- Un grupo de colonos israelíes profanaron una tumba en el cementerio de Asasa, al sur de la ciudad palestina de Yenín, norte de Cisjordania ocupada, obligando a una familia palestina a exhumar el cuerpo de su hijo y llevárselo a otro camposanto, confirmó este sábado a EFE el Ejército israelí.

El entierro, que tuvo lugar el viernes, ocurrió en un cementerio a tan solo unos 300 metros del asentamiento ilegal de Sa Nur, restablecido en abril de 2025 en suelo palestino. Poco después, unos colonos comenzaron a excavar la tumba donde una familia había enterrado a su hijo.

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Según el comunicado castrense, soldados israelíes fueron entonces enviados al cementerio "tras un reporte de un enfrentamiento" entre los colonos y los palestinos, y confiscaron a éstos primeros "las herramientas de excavación".

"Posteriormente, la familia trasladó el cuerpo para un entierro alternativo en la aldea cercana", detalla el texto, sin que las tropas intervinieran para prevenir este abuso.

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Según declaró el viernes Ajith Sunghay, director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina (ACNUDH), lo ocurrido "es algo espantoso y un claro ejemplo de la deshumanización de los palestinos que presenciamos en los Territorios Palestinos Ocupados".

"No perdona a nadie, ni a los vivos ni a los muertos", lamentó.

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Desde el regreso de colonos a este asentamiento, los palestinos deben obtener el permiso de las fuerzas israelíes para enterrar allí a sus muertos. El Ejército confirmó a EFE que el sepelio había sido "coordinado previamente con las fuerzas de seguridad", sin que esto evitara el ataque de los colonos. EFE