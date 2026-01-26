Etiopía declara el fin de su primer brote del virus de Marburgo

La culminación de cuarenta y dos días sin registrar infecciones nuevas permitió a las autoridades de Etiopía declarar la erradicación del brote de virus de Marburgo, de acuerdo con los criterios internacionales establecidos para la contención de emergencias sanitarias. El brote, que representó el primero en la historia reciente del país africano, se originó a mediados de noviembre de 2025 en la zona sur, y cobró nueve vidas confirmadas. Según informó el Gobierno etíope, la ministra de Salud, Mekdes Daba, anunció que Etiopía cumple los requisitos estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerarse libre del patógeno.

Tal como publicó la cartera ministerial etíope, la ministra Daba señaló que la interrupción del brote constituye “un gran éxito en la historia de la salud” del país. La funcionaria explicó que una respuesta ágil apoyada en la colaboración comunitaria permitió limitar considerablemente la propagación del virus y evitar daños adicionales. Añadió que la gestión efectiva de este episodio confirma la capacidad nacional para enfrentar amenazas sanitarias de este tipo.

La OMS, organismo dependiente de Naciones Unidas, destacó el enfoque coordinado adoptado por las autoridades etíopes desde el inicio del brote. Según consignó la agencia internacional, su representante en Etiopía, Francis Chisaka Kasolo, remarcó que la respuesta nacional subraya el valor de la preparación sostenida y de una coordinación efectiva entre entidades locales y actores internacionales. Kasolo especificó que la OMS colaboró estrechamente con el Ministerio de Sanidad etíope y otras agencias durante todo el proceso de contención.

El apoyo internacional incluyó asesoramiento técnico en diagnóstico, rastreo de contactos y medidas de prevención destinadas tanto a profesionales sanitarios como a la población general. De acuerdo con lo expuesto por la OMS, se implementaron protocolos de aislamiento y manejo seguro de pacientes infectados, junto al fortalecimiento de la capacidad de laboratorio para detectar con rapidez casos sospechosos.

Como parte de la información destacada por el medio citado, el gerente de incidentes de la OMS, Senait Tekeste Fekadu, enfatizó que la preparación previa logró acelerar las acciones de respuesta, lo que se tradujo en vidas salvadas. Tekeste Fekadu argumentó que la rápida finalización del brote demuestra la existencia de un sistema sanitario robusto, cuya resiliencia es atribuible al esfuerzo por fortalecer capacidades y recursos en los últimos años. Recalcó la necesidad de mantener inversiones constantes en preparación sanitaria ante eventuales emergencias.

El brote de Marburgo dejó un saldo de nueve muertes y no se notificaron nuevos contagios desde la detección de los últimos casos. Según los parámetros de la OMS citados por el Ministerio de Salud de Etiopía, se considera el brote oficialmente concluido al superar el periodo de vigilancia de cuarenta y dos días sin registros de nuevas infecciones. Así lo detalló el organismo internacional, que continúa su trabajo conjunto con las instituciones etíopes para reforzar los sistemas preventivos y de respuesta ante futuros riesgos de salud pública.

La experiencia etíope frente al virus de Marburgo, reportó la OMS, sirve como referencia para otros países del continente que enfrentan amenazas similares. El desarrollo y ejecución de mecanismos de respuesta basados en la colaboración interinstitucional, la participación activa de las comunidades y la supervisión constante de indicadores epidemiológicos resultó determinante para contener la transmisión del patógeno con eficacia.

Por su parte, el Ministerio de Salud subrayó que la finalización del brote refuerza la confianza en el sistema sanitario etíope y corrobora la importancia de mantener vigilancia epidemiológica, capacitación continua del personal y recursos suficientes para hacer frente a emergencias. A partir de la experiencia adquirida en este episodio, las autoridades prevén fortalecer aún más sus sistemas de monitoreo y alerta temprana, según informó el medio ministerial.

La OMS reafirmó su compromiso de apoyar los esfuerzos nacionales para expandir la capacidad de prevención y reacción ante futuros desafíos de salud, detalló la agencia. El acompañamiento técnico y operativo durante las distintas fases del brote permitió consolidar procedimientos que, según la organización, redujeron significativamente el impacto de la enfermedad en la región afectada.

La secuencia del brote, desde la aparición inicial de los casos en el sur del país hasta su resolución tras semanas de vigilancia intensiva, ejemplificó, según la OMS, la efectividad de inversiones sostenidas en salud en naciones del continente africano. La coordinación entre organismos nacionales e internacionales marcó la diferencia al reducir el tiempo de respuesta y limitar la expansión del virus, que pertenece a la misma familia que el ébola y suele generar tasas elevadas de mortalidad.

La ministra de Salud etíope remarcó que las lecciones aprendidas durante el brote fortalecerán los sistemas de respuesta y permitirán abordar mejor las amenazas presentes y futuras a la salud pública. Según transmitió la cartera ministerial, persiste la intención de capitalizar la experiencia reciente con el propósito de proteger a la población frente a eventualidades semejantes.