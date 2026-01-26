El Rey presidirá el 3 de febrero el acto central del Tour del Talento en Sant Boi (Barcelona)

El desarrollo de más de 50 actividades orientadas a jóvenes en Sant Boi y otros municipios del Baix Llobregat marcará el inicio del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona en 2026, según detalla un comunicado de la entidad difundido este lunes. Esta amplia agenda incluye talleres, conferencias, espacios de networking y encuentros intergeneracionales con expertos del ámbito profesional, con el objetivo de fomentar capacidades y conectar el talento emergente con referentes del sector. El acto central del evento, que se llevará a cabo el 3 de febrero en el polideportivo Parellada de Sant Boi, contará con la presencia del rey Felipe VI, quien presidirá tanto la apertura del CongresFest matutino como la proclamación del Premio Princesa de Girona Social en la tarde. A lo largo del mes de febrero, el tour recorrerá también otros municipios catalanes como Gavà, Castelldefels y Viladecans, extendiendo por primera vez su modelo territorial a toda la comarca del Baix Llobregat, según publicó la Fundación Princesa de Girona.

De acuerdo con la información proporcionada por la fundación, el Tour del Talento funcionará como un evento itinerante que visitará cinco ciudades entre febrero y mayo. Tras su paso por Catalunya, la iniciativa se trasladará a Huesca (del 23 al 27 de febrero), Alcalá de Henares en Madrid (del 23 al 27 de marzo), Granada (del 27 al 30 de abril) y Murcia (del 25 al 29 de mayo). En cada una de estas sedes, se desarrollarán actividades formativas diseñadas para inspirar a la juventud, ayudarla a descubrir y activar sus habilidades y facilitar tanto el crecimiento personal como el desarrollo profesional, según consignó el comunicado oficial.

Durante su estancia en Sant Boi y el Baix Llobregat, el Tour ofrecerá talleres prácticos, coloquios, conferencias, conciertos, actividades deportivas y culturales, así como sesiones de "speed mentoring" y "talent sessions". Además, se habilitarán espacios de networking para potenciar la conexión entre jóvenes y expertos, todos ellos englobados bajo el lema "Talento joven en acción", precisa el medio. La programación abordará temas de empleo, emprendimiento, orientación académica, educación emocional, salud, deporte, impacto social, sostenibilidad e inteligencia artificial, adaptando las actividades a los intereses y necesidades de la juventud participante.

El acto del 3 de febrero en Sant Boi contempla por la mañana el llamado Princesa de Girona CongresFest, en el que se realizarán entrevistas, diálogos, conferencias y actuaciones musicales. Por la tarde tendrá lugar la proclamación del Premio Princesa de Girona Social 2026, en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI. La presencia del monarca y la Fundación busca dar visibilidad a la importancia de estas iniciativas como motores de cambio y desarrollo juvenil.

Salvador Tasqué, director general de la Fundación Princesa de Girona, afirmó que la organización comparte la convicción de que todo el mundo posee talentos que desarrollar, y que en el periodo de transición hacia la madurez los jóvenes necesitan hallarlos y cultivarlos "para tener éxito e impactar positivamente en los demás". Según publicó la Fundación, la intención es ofrecer experiencias transformadoras que impulsen y movilicen el talento joven, facilitando contextos donde puedan conectar, aprender y plantear nuevas metas profesionales.

En palabras de las autoridades locales, este evento refuerza las estrategias municipales para la creación de oportunidades entre la juventud. La alcaldesa de Sant Boi y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, expresó un "orgullo inmenso" por la celebración de la cita en la ciudad, de acuerdo con lo informado por la Fundación Princesa de Girona. Sus homólogos en Gavà, Viladecans y Castelldefels coincidieron en señalar que el Tour del Talento fortalece las políticas locales dedicadas al impulso juvenil.

La realización de más de 50 actividades entre el 2 y el 6 de febrero representa una propuesta amplia y variada en la comarca, pensada para motivar a los participantes y promover tanto el aprendizaje formal como la interacción social. Entre las metodologías empleadas destacan el aprendizaje basado en experiencias, el mentoring acelerado y la creación de redes de contacto profesional adaptadas a los intereses de los asistentes.

El Tour del Talento, promovido desde la Fundación Princesa de Girona, mantiene por tercer año consecutivo a Catalunya como punto de inicio de su recorrido, pero en esta edición suma una novedad al poner en marcha un modelo territorial compartido que extiende su radio de acción más allá de una única localidad, alcanzando otras áreas del Baix Llobregat. Esta iniciativa pone énfasis en la cooperación intermunicipal y en la descentralización de oportunidades para los jóvenes de la comarca, según apuntó la entidad organizadora.

Tal como remarcó el comunicado de la fundación, todas las actividades buscan proporcionar recursos y orientación laboral, herramientas para el desarrollo personal y profesional, y espacios que permitan a los jóvenes explorar opciones en sectores emergentes, tecnología y sostenibilidad. El énfasis en ámbitos como la inteligencia artificial, el impacto social y la salud posiciona estos encuentros como un espacio donde la juventud puede anticipar y prepararse frente a los retos presentes y futuros del mercado laboral y la sociedad.

De esta forma, la Fundación Princesa de Girona promueve una agenda que combina formación, ocio, cultura y asesoramiento, contribuyendo a la generación de redes colaborativas entre jóvenes y profesionales experimentados, y consolidando a Sant Boi y el Baix Llobregat como plataformas activas en la promoción del talento emergente.