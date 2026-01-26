Agencias

El PSOE insta al Gobierno a impulsar y fomentar el trabajo y figura de Marisa Paredes con actividades en la Filmoteca

El Grupo Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a impulsar y fomentar el trabajo y la figura de la actriz a través de la programación de un ciclo de actividades: proyecciones/mesas redondas centrado en los mejores títulos de su carrera en la Filmoteca Española.

Así lo reclaman los socialistas en una iniciativa para su debate en la Comisión de Cultura, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que recuerdan que el Congreso celebra la emisión de un sello en 2026 dedicado a la actriz, aprobado en la reunión de la Comisión filatélica del Estado del 22 de mayo de 2025.

El PSOE afirma que Marisa Paredes es una de las grandes divas del cine español, lo que le llevó a conseguir el Premio Nacional de Cinematografía en 1996, el Goya de Honor en 2018 y ser presidenta de la Academia entre 2000 y 2003.

Además, el pasado 22 de diciembre de 2025, el Consejo de Ministros le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica a la actriz madrileña. Además, fue homenajeada en la pasada edición del Festival de Cine de San Sebastián.

"Marisa Paredes ha sido --junto a otras mujeres-- una de nuestras más grandes actrices del cine español y una de las artistas más queridas por los españoles", destacan los socialistas.

La actriz falleció el 17 de diciembre de 2024 a los 78 años de edad, tras una longeva carrera profesional que comenzó con 14 años en el filme 'Esta noche tampoco', de José Osuna, y '091 Policia al habla', de José María Forqué. En las décadas de los años sesenta y setenta interpretó papeles secundarios, hasta su consolidación en los ochenta con 'Ópera prima', de Fernando Trueba.

EuropaPress

