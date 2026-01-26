EEUU revoca visados a dos miembros del Consejo de Transición de Haití por su presuntos vínculos con pandillas

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado que la población de Haití atraviesa una situación marcada por la violencia asociada a pandillas, la destrucción y las disputas internas en el país. En este contexto, el Gobierno estadounidense ha revocado los visados de entrada de dos integrantes del Consejo Presidencial de Transición de Haití y de sus familiares cercanos, según anunció el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott. La medida se aplica a los mencionados consejeros, así como a sus cónyuges e hijos, debido a su supuesta participación en actividades de pandillas y otras organizaciones delictivas en el país caribeño, informó la agencia Europa Press.

De acuerdo con el comunicado divulgado por el Departamento de Estado, la decisión busca limitar el ingreso a territorio estadounidense de aquellos vinculados a acciones que dificultan los esfuerzos por combatir las pandillas, algunas de las cuales han sido clasificadas por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE). La autoridad estadounidense no especificó los nombres de los funcionarios sancionados.

El medio consigna que la diplomacia de Washington ha sostenido que los afectados han intervenido en operaciones criminales que han interferido en el proceso de pacificación impulsado por el Gobierno haitiano, en un entorno político y social especialmente complejo. Estados Unidos reiteró su “compromiso de apoyar la estabilidad de Haití y de colaborar con las autoridades haitianas para combatir la violencia de las pandillas”. Según el comunicado, la administración encabezada por el presidente Donald Trump buscará fortalecer la rendición de cuentas para aquellos que continúan generando inestabilidad tanto en Haití como en la región.

Las restricciones de entrada a Estados Unidos se producen en medio de una crisis institucional, después de que el Consejo Presidencial de Transición haitiano comenzara el proceso para destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien cuenta con el respaldo de la administración estadounidense. Este proceso se inició a menos de quince días de que expire el actual mandato del Consejo el próximo 7 de febrero. Según publicó Europa Press, cinco de los siete miembros del Consejo con derecho a voto solicitaron la salida del primer ministro, argumentando la falta de avances en las áreas de seguridad y estabilidad nacional.

Los integrantes del Consejo que promovieron la destitución—Smith Augustin, Leslie Voltaire, Edgard Leblanc Fils, Fritz Alphonse Jean y Louis Gérald Gilles—están entre los posibles afectados por la revocatoria de visados adoptada por Estados Unidos, aunque las autoridades no han confirmado sus identidades oficialmente.

La situación actual es el resultado de una serie de acontecimientos que han agudizado la inestabilidad política y social en Haití. Tras la ola de violencia que azotó el país a comienzos de 2024, Ariel Henry, primer ministro desde el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021, presentó su renuncia. En los años siguientes, Haití ha sido gobernado por un Consejo Presidencial de Transición con la misión de reducir la situación de violencia, normalizar el funcionamiento institucional y conformar un Consejo Electoral Provisional para celebrar las primeras elecciones en una década.

Según reportó Europa Press, la intervención de fuerzas internacionales hasta el momento no ha conseguido contener el avance ni las agresiones de las bandas criminales, que han incrementado su influencia en diversos territorios de Haití. El Consejo de Transición asumió el reto de restaurar el orden y procurar condiciones mínimas de seguridad, pero enfrenta dificultades para avanzar con sus planes ante las recurrentes crisis políticas y la falta de consenso entre sus miembros. La revocación de visados y las restricciones de viaje impuestas por Washington se suman a las acciones de presión internacional que buscan inclinar la balanza hacia un proceso interno que reduzca la violencia y permita la devolución de la estabilidad política y social en el país.